Еще один одесский военком подозревается в незаконном обогащении на 47 млн грн

НАПК выявило признаки коррупционного уголовного правонарушения, свидетельствующих о незаконном обогащении Кушнерова на сумму почти 47 млн гривен.

Одесский военком подозревается в незаконном обогащении

Начальник Малиновского районного ТЦК и СП города Одессы Вячеслав Кушнеров подозревается в незаконном обогащении.

Национальное агентство по предотвращению коррупции выявило признаки коррупционного уголовного правонарушения, свидетельствующих о незаконном обогащении Кушнерова на сумму почти 47 млн гривен.

Сообщается, что в мае 2022 года супруги военкома стали владельцами квартиры в Одессе площадью 111,1 кв м стоимостью 600 тыс грн, которую через год продали за 7,56 млн грн. Впоследствии жена приобрела автомобиль Toyota Highlander стоимостью почти 1,9 млн. грн., который впоследствии продала за 2 млн. грн.

В том же году мать военкома подарила сыну жилой дом с хозяйственными постройками общей площадью 259,2 кв. в Овидиопольском районе Одесской области, оценен в 1 млн. грн.

НАПК установило, что полученный ею доход за последние 22 года был значительно меньше стоимости подаренного.

Между тем теща военкома на протяжении последних нескольких лет стала владелицей квартиры в Лиманском районе Одесской области за более 300 тыс. грн и автомобиля Mercedes-Benz GLS 400 за 420 тыс. грн. При этом в среднем такой автомобиль стоит более 5 млн грн, что может свидетельствовать о сокрытии реальной стоимости приобретения автомобиля.

Также установлено, что ранее теща военкома купила автомобиль Mercedes-Benz GLC 220D стоимостью 1,4 млн. грн., который впоследствии перепродала своей дочери за 1,5 млн. грн.

В августе 2022 года члены семьи Кушнерова подарили друг другу деньги на общую сумму 30 млн грн, что подтверждается сведениями из реестра нотариальных действий. При этом у них не было достаточных официальных доходов.

Сын военкома стал владельцем квартиры площадью 55,8 кв м в Одессе стоимостью почти полмиллиона гривен и автомобиля Mercedes-Benz Sprinter 511 еще почти за полмиллиона гривен, также не имея на это достаточных денежных активов, сформированных из законных источников.

Кроме того, еще в 2018 году сын военкома приобрел у тогдашнего начальника одесского ТЦК Евгения Борисова автомобиль Volkswagen CC стоимостью 500 тыс. грн. При этом стоимость покупки значительно превышала его тогдашние официальные доходы. Впоследствии авто также было перепродано.

Во всех этих действиях усматриваются признаки юридической фикции, а именно согласованность действий между субъектом декларирования, членами его семьи и его близкими лицами. Такие действия направлены на сокрытие реальных обстоятельств приобретения указанных объектов недвижимого имущества и транспортных средств путем завышения реальных доходов и занижения реальных расходов, сообщают в НАПК. Поделиться

При этом декларант не воспользовался своим правом объяснить НАПК источники происхождения всех указанных средств.

Ведомство направило материалы по Кушнерову в полицию для решения вопроса о внесении сведений в Единый реестр досудебных расследований по признакам уголовного правонарушения, предусмотренного ст. 368-5 Уголовного кодекса и осуществление досудебного расследования для привлечения к уголовной ответственности.

Скандал с начальником одесского ТЦК

В начале мая правоохранители возбудили дело против начальника Одесского областного ТЦК и СП Евгения Борисова по подозрению в продаже "белых билетов". Его жена, кстати, во время войны приобрела элитный автомобиль, а его семья купила в Испании недвижимость и автомобили на миллионы долларов.

Позже экс-военкома уволили с должности, ему сообщили о подозрении и поместили под стражу.

После скандала в Украине инициировали проверки военкоматов. В Минобороны сообщили, что правоохранительные органы будут мониторить образ жизни руководства ТЦК и отслеживать возможные нарушения действующего законодательства.