НАЗК виявило ознаки корупційного кримінального правопорушення, які свідчать про незаконне збагачення Кушнерова на суму майже 47 млн гривень.

Одеський військком підозрюється у незаконному збагаченні

Начальника Малиновського районного ТЦК та СП міста Одеси Вячеслава Кушнерова підозрюють у незаконному збагаченні.

Національне агентство з питань запобігання корупції виявило ознаки корупційного кримінального правопорушення, які свідчать про незаконне збагачення Кушнерова на суму майже 47 млн гривень.

Повідомляється, що у травні 2022 року подружжя воєнкома стало власниками квартири в Одесі площею 111,1 кв.м вартістю 600 тис грн, яку через рік продали за 7,56 млн грн. Згодом дружина придбала автомобіль Toyota Highlander вартістю майже 1,9 млн грн, який згодом продала за 2 млн грн.

Того ж року мати воєнкома подарувала сину житловий будинок з господарськими будівлями загальною площею 259,2 кв.м. в Овідіопольському районі Одеської області, оцінений в 1 млн грн.

НАЗК встановило, що отриманий нею дохід за останні 22 роки був значно меншим за вартість подарованого.

Тим часом теща воєнкома протягом останніх кількох років стала власницею квартири в Лиманському районі Одеської області за понад 300 тис грн і автомобіля Mercedes–Benz GLS 400 за 420 тис грн. При цьому в середньому таке авто коштує понад 5 млн грн, що може свідчити про приховування реальної вартості набуття автомобіля.

Також встановлено, що раніше теща воєнкома купила автомобіль Mercedes–Benz GLC 220D вартістю 1,4 млн грн, який згодом перепродала своїй дочці за 1,5 млн грн.

Протягом серпня 2022 року члени родини Кушнерова подарували один одному гроші на загальну суму 30 млн грн, що підтверджується відомостями з реєстру нотаріальних дій. При цьому вони не мали для цього достатніх офіційних доходів.

Син воєнкома став власником квартири площею 55,8 кв м в Одесі вартістю майже пів мільйона гривень та автомобіля Mercedes-Benz Sprinter 511 ще за майже пів мільйона гривень, також не маючи на це достатніх грошових активів, сформованих із законних джерел.

Окрім того, ще у 2018 році син воєнкома придбав у тодішнього начальника одеського ТЦК Євгена Борисова автомобіль Volkswagen CC вартістю 500 тис грн. При цьому вартість покупки значно перевищувала його тодішні офіційні доходи. Згодом авто також було перепродане.

У всіх цих діях вбачаються ознаки юридичної фікції, а саме – узгодженість дій між суб’єктом декларування, членами його сім’ї та його близькими особами. Такі дії спрямовані на приховування реальних обставин набуття вказаних об’єктів нерухомого майна та транспортних засобів шляхом завищення реальних доходів та заниження реальних видатків, – повідомляють у НАЗК. Поширити

При цьому декларант не скористався своїм правом пояснити НАЗК джерела походження усіх зазначених коштів.

Відомство направило матеріали щодо Кушнерова до поліції для вирішення питання щодо внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 368-5 Кримінального кодексу, та здійснення досудового розслідування задля притягнення до кримінальної відповідальності.

Скандал з начальником одеського ТЦК

На початку травня правоохоронці відкрили справу проти тогочасного начальника Одеського обласного ТЦК та СП Євгена Борисова за підозрою у продажі "білих квитків". Його дружина, до речі, під час війни придбала собі елітний автомобіль, а його родина купила в Іспанії нерухомість та автомобілі на мільйони доларів.

Пізніше ексвоєнкома звільнили з посади, йому повідомили про підозру та помістили під варту.

Після скандалу в Україні ініціювали перевірки військкоматів. У Міноборони повідомили, що правоохоронні органи будуть моніторити спосіб життя керівництва ТЦК та відслідковувати можливі порушення чинного законодавства.