НАПК добавило компанию из США в список спонсоров войны
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Экономика
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НАПК добавило компанию из США в список спонсоров войны

НАПК
Шахед
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Нацагентство по предотвращению коррупции (НАПК) внесло американского производителя огнеупорных изделий Allied Mineral Products, LLC в перечень международных спонсоров войны.

Американская компания до сих пор работает в РФ

Allied Mineral Products, LLC у 2022 році сплатила податків до бюджету Росії на 772 тис долл.

В агентстве отметили, что компания продолжает работать в РФ, удерживать там свои производственные мощности и платить налоги на сотни тысяч долларов в бюджет государства-агрессора.

Об этом сообщает пресс-служба НАПК в Facebook.

По данным НАПК, Allied Mineral Products, LLC в России представлена ООО "Аллайд минерал продактс рус". В 2022 году она уплатила налоги в бюджет России на 772 тыс долл. С апреля 2022 года компания импортировала в РФ продукцию общей стоимостью 3,5 млн долл.

Помимо того, что компания продолжает работать в РФ, производство ООО "Аллайд минерал продактс рус" расположено в специальной экономической зоне "Алабуга" (РФ, Татарстан). Это специальная экономическая зона, являющаяся кластером для производства БПЛА Shahed-136.

В НАПК заявили, что "Алабуга" была создана в 2006 году с крайне благоприятными условиями для инвесторов. В частности, налог на прибыль там установлен 2% вместо 20% и отменен налог на имущество. Эта зона стала основным инвестиционным проектом Татарстана, на который приходилось 74% прямых инвестиций в республику.

"Алабуга" стала достаточно удобной площадкой и базой РФ для целого ряда иностранных компаний.

С началом полномасштабного вторжения РФ в Украину отдельные западные компании начали выходить из "Алабуги", а высококвалифицированные кадры увольняться, чтобы не попасть под российскую мобилизацию. Это заставило руководство "Алабуги" начать процесс превращения свободно-экономической зоны в кластер по производству военной продукции, что дает гарантии получения "брони" от призыва.

Соответственно, любое предприятие, расположенное в пределах "Алабуги", потенциально может быть привлечено к изготовлению военной продукции или материалов для нее, говорится в сообщении.

Allied Mineral Products работает в пользу российского ВПК

По данным расследования, "Molfar", наличие американского производителя Allied Mineral Products в Алабуге и регулярные поставки товаров в этот регион также играют ключевую роль в поддержке производственных процессов в СЭЗ "Алабуга".

С начала полномасштабного вторжения РФ Allied Mineral Products Rus импортировала 13 тонн продукции (402 транзакции), часть из которой могут использовать для производства БПЛА.

В частности, среди товаров фигурирует "муллит", который используется как для производства огнеупорных материалов, так и для производства мулитовой керамики, обладающей низкой диэлектрической проницаемостью, низким коэффициентом теплового расширения и хорошей прочностью. Он подходит для использования в высокоскоростных микросхемах микроэлектроники, – отмечает НАПК.

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