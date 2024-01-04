НАПК внесло в список спонсоров войны известного в Украине производителя крабовых палочек
Категория
Украина
Дата публикации

НАПК внесло в список спонсоров войны известного в Украине производителя крабовых палочек

НАПК
НАЗК внесло известного производителя в список спонсоров войны
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НАПК внесло в перечень международных спонсоров развязанной Кремлем преступной войны против Украины продовольственную компанию Viciunai Group, владеющую торговыми марками ТМ VIСI, ESVA и Columbus.

Что известно о внесении известно производителя крабовых палочек в список спонсоров войны

Представители Нацагентства по предотвращению коррупции отметили, что, несмотря на обещания представителей Viciunai Group после начала преступного вторжения армии в Украину РФ, покинуть российский рынок, они так и не были выполнены.

В НАПК подчеркнули, что компания не только не собирается покидать российский рынок, но и делает все, чтобы оставаться среди самых популярных у россиян продуктовых брендов.

Viciunai ведет свой бизнес в обычном режиме без каких-либо сокращений, защищает российскую торговую марку в суде, продолжает набирать персонал на свои дочерние предприятия.

Какие доходы компания получает в РФ в условиях войны в Украине

В частности, на крупнейшем производственном предприятии компании на территории РФ ООО "Вичюнай-Русь" в Калининградской области работает около 1,5 тыс человек.

Чистая прибыль предприятия за 2022 год после масштабного вторжения оккупационной российской армии в Украину увеличилась на 156% до 20 млн долларов.

Неоднократные заявления о прекращении бизнеса и продажах производства в РФ никак не повлияли на работу Viciunai Group в России. Компания продолжает спонсировать войну против Украины, уплачивая большие суммы налогов в бюджет путинской военной машины, - говорится в заявлении НАПК.

В Нацагентстве добавили, что компания является глобальным производителем пищевых продуктов, в частности, крабовых палочек.

Кроме того, Viciunai Group является крупнейшим переработчиком сурими на планете и одним из крупнейших и наиболее мощных производителей морепродуктов в Европе.

Ее головной офис находится в Литве, а заводы работают в Литве, Испании, Эстонии и РФ.

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