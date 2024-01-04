НАПК внесло в список спонсоров войны известного в Украине производителя крабовых палочек

НАПК внесло в перечень международных спонсоров развязанной Кремлем преступной войны против Украины продовольственную компанию Viciunai Group, владеющую торговыми марками ТМ VIСI, ESVA и Columbus.
Что известно о внесении известно производителя крабовых палочек в список спонсоров войны
Представители Нацагентства по предотвращению коррупции отметили, что, несмотря на обещания представителей Viciunai Group после начала преступного вторжения армии в Украину РФ, покинуть российский рынок, они так и не были выполнены.
В НАПК подчеркнули, что компания не только не собирается покидать российский рынок, но и делает все, чтобы оставаться среди самых популярных у россиян продуктовых брендов.
Viciunai ведет свой бизнес в обычном режиме без каких-либо сокращений, защищает российскую торговую марку в суде, продолжает набирать персонал на свои дочерние предприятия.
Какие доходы компания получает в РФ в условиях войны в Украине
В частности, на крупнейшем производственном предприятии компании на территории РФ ООО "Вичюнай-Русь" в Калининградской области работает около 1,5 тыс человек.
Чистая прибыль предприятия за 2022 год после масштабного вторжения оккупационной российской армии в Украину увеличилась на 156% до 20 млн долларов.
В Нацагентстве добавили, что компания является глобальным производителем пищевых продуктов, в частности, крабовых палочек.
Кроме того, Viciunai Group является крупнейшим переработчиком сурими на планете и одним из крупнейших и наиболее мощных производителей морепродуктов в Европе.
Ее головной офис находится в Литве, а заводы работают в Литве, Испании, Эстонии и РФ.
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