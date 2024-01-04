НАЗК внесло до списку спонсорів війни відомого в Україні виробника крабових паличок

НАЗК внесло до переліку міжнародних спонсорів розв'язаної Кремлем злочинної війни проти України продовольчу компанію Viciunai Group, яка володіє торговими марками ТМ VIСI, ESVA і Columbus.

Що відомо про внесення відомо виробника крабових паличок до списку спонсорів війни

Представники Нацагентства з питань запобігання корупції зазначили, що попри обіцянки представників Viciunai Group після початку злочинного вторгнення армії в Україну РФ полишити російський ринок, вони так і не були виконані.

У НАЗК підкреслили, що компанія не тільки не збирається полишати російський ринок, але й робить все, щоб залишатись серед найбільш популярних у росіян продуктових брендів.

Viciunai веде свій бізнес у звичайному режимі без будь-яких скорочень, захищає російську торгову марку в суді, продовжує набирати персонал на свої дочірні підприємства.

Які доходи компанія отримує в РФ в умовах війни в Україні

Зокрема, на найбільшому виробничому підприємстві компанії на території РФ ТОВ "Вичюнай-русь" в Калінінградській області працює близько 1,5 тис людей.

Чистий прибуток підприємства протягом 2022 року після масштабного вторгнення окупаційної російської армії в Україну збільшився на 156% до 20 млн доларів.

Неодноразові заяви про припинення бізнесу та продаж виробництва в РФ ніяк не вплинули на роботу Viciunai Group в Росії. Компанія продовжує спонсорувати війну проти України, сплачуючи великі суми податків до бюджету путінської воєнної машини, - йдеться у заяві НАЗК. Поширити

В Нацагентстві додали, що компанія є глобальним виробником харчових продуктів, зокрема крабових паличок.

Крім того, Viciunai Group є найбільшим переробником сурімі на планеті і одним з найбільших та економічно найпотужніших виробників морепродуктів у Європі.

Її головний офіс знаходиться в Литві, а заводи працюють в Литві, Іспанії, Естонії та РФ.