НАЗК внесло до списку спонсорів війни відомого в Україні виробника крабових паличок

НАЗК внесло до переліку міжнародних спонсорів розв'язаної Кремлем злочинної війни проти України продовольчу компанію Viciunai Group, яка володіє торговими марками ТМ VIСI, ESVA і Columbus.
Що відомо про внесення відомо виробника крабових паличок до списку спонсорів війни
Представники Нацагентства з питань запобігання корупції зазначили, що попри обіцянки представників Viciunai Group після початку злочинного вторгнення армії в Україну РФ полишити російський ринок, вони так і не були виконані.
У НАЗК підкреслили, що компанія не тільки не збирається полишати російський ринок, але й робить все, щоб залишатись серед найбільш популярних у росіян продуктових брендів.
Viciunai веде свій бізнес у звичайному режимі без будь-яких скорочень, захищає російську торгову марку в суді, продовжує набирати персонал на свої дочірні підприємства.
Які доходи компанія отримує в РФ в умовах війни в Україні
Зокрема, на найбільшому виробничому підприємстві компанії на території РФ ТОВ "Вичюнай-русь" в Калінінградській області працює близько 1,5 тис людей.
Чистий прибуток підприємства протягом 2022 року після масштабного вторгнення окупаційної російської армії в Україну збільшився на 156% до 20 млн доларів.
В Нацагентстві додали, що компанія є глобальним виробником харчових продуктів, зокрема крабових паличок.
Крім того, Viciunai Group є найбільшим переробником сурімі на планеті і одним з найбільших та економічно найпотужніших виробників морепродуктів у Європі.
Її головний офіс знаходиться в Литві, а заводи працюють в Литві, Іспанії, Естонії та РФ.
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