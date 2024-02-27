Кабмин назначил нового главу НАПК

Новым главой НАПК стал Виктор Павлущик

Об этом сообщил народный депутат Ярослав Железняк.

25 февраля Комиссия по отбору на должность главы НАПК шестью голосами избрала Виктора Павлущика. Комиссия определила, что Павлущик имеет лучшие профессиональный опыт, знания и качества для председателя НАПК, а также отвечает критериям компетентности и добродетели.

К конкурсу на главу НАПК допустили 51 кандидата. Из них по результатам тестирования на общие способности 24 кандидата участвовали во втором этапе конкурса - они проходили собеседования на добродетель. В финальные собеседования прошли 10 кандидатов.

По данным организации Transparency International Ukraine, главными своими первоочередными задачами Павлущик видит анализ выполнения рекомендаций аудита и рекомендаций Еврокомиссии, уменьшение бюрократии в НАПК, его цифровизацию, а также нормирование работы агентства.

Также правительство согласовало назначение:

Харлова Александра Александровича первым заместителем председателя Одесской облгосадминистрации;

Кохана Александра Сергеевича заместителем председателя Ровенской облгосадминистрации;

Терещенко Александра Сергеевича заместителем председателя Ровенской облгосадминистрации по вопросам цифрового развития, цифровых трансформаций и цифровизации.

Кроме того, исполнение обязанностей Председателя Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям временно возложили на Даника Андрея Николаевича.

Что известно о Викторе Павлущике

В автобиографии Павлущика, которую он подавал на конкурс, отмечается, что окончил Национальную академию Службы безопасности Украины по специальности «Правоведение». Также получил образование в Киевском национальном университете имени Тараса Шевченко по специальности "Международный бизнес".

С 2008 по 2015 год Павлущик проходил службу в органах СБУ на оперативных и руководящих должностях. После этого начал работать детективом в НАБУ. С ноября 2017 года стал старшим детективом – руководителем отдела детективов НАБУ.

Этот отдел занимается выявлением и расследованием уголовных коррупционных правонарушений, совершаемых представителями судебной власти и прокурорами.