Зеленський звільнив Данілова з посади секретаря РНБО і призначив на його місце голову СЗР Литвиненка

Президент України Володимир Зеленський 26 березня звільнив з посади секретаря РНБО Олексія Данілова. На його місце призначено голову Служби зовнішньої розвідки Олександра Литвиненка.

Данілова звільнено з посади секретаря РНБО

В указі президента №186/2024 йдеться, що Данілова Олексія Мячеславовича звільнено з посади Секретаря Ради національної безпеки і оборони України.

Указом №188/2024 на його місце призначено Олександра Литвиненка.

Призначити ЛИТВИНЕНКА Олександра Валерійовича Секретарем Ради національної безпеки і оборони України, — йдеться в указі. Поширити

Головою СЗР призначено Олега Іващенка.

Олексій Данілов перебував на посаді РНБО з 3 жовтня 2019. Він був 13-м секретарем РНБО. Був мером Луганська, очолював Луганську ОДА, нардепом від ВО «Батьківщина».

Олександр Литвиненко: що відомо

Генерал-майор Олександр Литвиненко народився у Києві 1972 року. У 2013 році закінчив Королівський коледж оборонних наук (RCDS), Велика Британія.

Олександр Литвиненко

Також Литвиненко закінчував Київський національний університет імені Тараса Шевченка за спеціальністю «правознавство» та Інститут криптографії, зв’язку і інформатики Академії ФСК РФ за спеціальністю «прикладна математика».

Працював в СБУ, Національнму інституті стратегічних досліджень, КНУ імені Тараса Шевченка.

У липні 2021 року був призначений головою Служби зовнішньої розвідки України.

Має орден князя Ярослава Мудрого V ступеня.