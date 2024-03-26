Зеленський звільнив Данілова з посади секретаря РНБО і призначив на його місце голову СЗР Литвиненка
Категорія
Політика
Дата публікації

Зеленський звільнив Данілова з посади секретаря РНБО і призначив на його місце голову СЗР Литвиненка

Офіс Президента України
Володимир Зеленський
Read in English

Президент України Володимир Зеленський 26 березня звільнив з посади секретаря РНБО Олексія Данілова. На його місце призначено голову Служби зовнішньої розвідки Олександра Литвиненка.

Данілова звільнено з посади секретаря РНБО

В указі президента №186/2024 йдеться, що Данілова Олексія Мячеславовича звільнено з посади Секретаря Ради національної безпеки і оборони України.

Указом №188/2024 на його місце призначено Олександра Литвиненка.

Призначити ЛИТВИНЕНКА Олександра Валерійовича Секретарем Ради національної безпеки і оборони України, — йдеться в указі.

Головою СЗР призначено Олега Іващенка.

Олексій Данілов перебував на посаді РНБО з 3 жовтня 2019. Він був 13-м секретарем РНБО. Був мером Луганська, очолював Луганську ОДА, нардепом від ВО «Батьківщина».

Олександр Литвиненко: що відомо

Генерал-майор Олександр Литвиненко народився у Києві 1972 року. У 2013 році закінчив Королівський коледж оборонних наук (RCDS), Велика Британія.

Олександр Литвиненко

Також Литвиненко закінчував Київський національний університет імені Тараса Шевченка за спеціальністю «правознавство» та Інститут криптографії, зв’язку і інформатики Академії ФСК РФ за спеціальністю «прикладна математика».

Працював в СБУ, Національнму інституті стратегічних досліджень, КНУ імені Тараса Шевченка.

У липні 2021 року був призначений головою Служби зовнішньої розвідки України.

Має орден князя Ярослава Мудрого V ступеня.

Більше по темі

Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
Зеленський призначив нового командувача Сил підтримки ЗСУ
Зеленський призначив нового командувача Сил підтримки ЗСУ
Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
В ОП заявили про початок процедури щодо призначення Залужного послом у Британії
Залужний
Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
Сирський призначив нового речника Повітряних Сил ЗСУ. Хто ним став
Повітряні Сили ЗСУ
Євлаш

Поширити

Як вам таке?

Залишаючись на онлайні ви даєте згоду на використання файлів cookies, які допомагають нам зробити ваше перебування тут ще зручнішим

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?