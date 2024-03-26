Зеленський звільнив Данілова з посади секретаря РНБО і призначив на його місце голову СЗР Литвиненка

Президент України Володимир Зеленський 26 березня звільнив з посади секретаря РНБО Олексія Данілова. На його місце призначено голову Служби зовнішньої розвідки Олександра Литвиненка.
Данілова звільнено з посади секретаря РНБО
В указі президента №186/2024 йдеться, що Данілова Олексія Мячеславовича звільнено з посади Секретаря Ради національної безпеки і оборони України.
Указом №188/2024 на його місце призначено Олександра Литвиненка.
Головою СЗР призначено Олега Іващенка.
Олексій Данілов перебував на посаді РНБО з 3 жовтня 2019. Він був 13-м секретарем РНБО. Був мером Луганська, очолював Луганську ОДА, нардепом від ВО «Батьківщина».
Олександр Литвиненко: що відомо
Генерал-майор Олександр Литвиненко народився у Києві 1972 року. У 2013 році закінчив Королівський коледж оборонних наук (RCDS), Велика Британія.
Також Литвиненко закінчував Київський національний університет імені Тараса Шевченка за спеціальністю «правознавство» та Інститут криптографії, зв’язку і інформатики Академії ФСК РФ за спеціальністю «прикладна математика».
Працював в СБУ, Національнму інституті стратегічних досліджень, КНУ імені Тараса Шевченка.
У липні 2021 року був призначений головою Служби зовнішньої розвідки України.
Має орден князя Ярослава Мудрого V ступеня.
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