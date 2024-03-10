В ОП заявили про початок процедури щодо призначення Залужного послом у Британії
Категорія
Україна
Дата публікації

В ОП заявили про початок процедури щодо призначення Залужного послом у Британії

Залужний
Джерело:  Телемарафон "Єдині новини"

Процедура щодо оформлення необхідних документів для призначення генерала Валерія Залужного на посаду посла у Великій Британії вже запущена.

Процедура призначення Залужного послом у Британії запущена

Надійшло відповідне подання міністра закордонних справ з такою пропозицією. Воно було підтримано та погоджено президентом України.

Андрій Сибіга

Андрій Сибіга

Заступник керівника Офісу президента

За словами Сибіги, "згідно з дипломатичною практикою, мають відбутися ще певні процедури після погодження кандидата і після цього, формальним фіналом цієї історії є указ президента про призначення послом, що відбудеться після отримання агреману британської сторони".

Призначення Залужного послом України в Британії

7 березня президент України Володимир Зеленський погодив кандидатуру Залужного на посаду посла України у Великій Британії.

Президент сказав, що дипломатична робота — ініціатива Залужного.

Тепер британський уряд має погодитися прийняти Залужного як главу посольства України.

Нагадаємо, що 8 лютого Валерій Залужний залишив посаду Головнокомандувача ЗСУ.

ZN.UA з посиланням на джерела стверджує, що після звільнення зі своєї посади рішенням президента Залужний був виведений у розпорядження міністра оборони.

Міністр оборони Рустем Умєров не запропонував Залужному '“якоїсь значимої військової посади, адекватної рівню підготовки і досвіду, як не запропонував її раніше і президент Зеленський”.

Видання заявляє, що на тлі цих умов, генерал Залужний прийняв рішення звільнитися з військової служби, щоб “мати можливість і право зайнятися іншою справою”.

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