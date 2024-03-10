В ОП заявили о начале процедуры назначения Залужного послом в Британии
Категория
Украина
Дата публикации

В ОП заявили о начале процедуры назначения Залужного послом в Британии

Залужний
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Источник:  Телемарафон "Єдині новини"

Процедура оформления необходимых документов для назначения генерала Валерия Залужного на должность посла в Великобритании уже запущена.

Процедура назначения Залужного послом в Британии запущена

Поступило соответствующее представление министра иностранных дел с таким предложением. Оно было поддержано и согласовано президентом Украины.

Андрей Сибига

Андрей Сибига

Заместитель руководителя Офиса президента

По словам Сибиги, "согласно дипломатической практике, предстоят еще определенные процедуры после согласования кандидата и после этого, формальным финалом этой истории является указ президента о назначении послом, который состоится после получения агремана британской стороны".

Назначение Залужного послом Украины в Британии

7 марта президент Украины Владимир Зеленский согласовал кандидатуру Залужного на должность посла Украины в Великобритании.

Президент сказал, что дипломатическая работа — инициатива Залужного.

Теперь британское правительство должно согласиться принять Залужного в качестве главы посольства Украины.

Напомним, что 8 февраля Валерий Залужный покинул пост Главнокомандующего ВСУ.

ZN.UA со ссылкой на источники утверждает, что после освобождения от своего поста решением президента Залужный был выведен в распоряжение министра обороны.

Министр обороны Рустем Умеров не предложил Залужному "какой-то значимой военной должности, адекватной уровню подготовки и опыта, как не предложил ее ранее и президент Зеленский".

Издание заявляет, что на фоне этих условий генерал Залужный принял решение уволиться с военной службы, чтобы "иметь возможность и право заняться другим делом".

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