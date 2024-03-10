В ОП заявили о начале процедуры назначения Залужного послом в Британии

Процедура оформления необходимых документов для назначения генерала Валерия Залужного на должность посла в Великобритании уже запущена.
Процедура назначения Залужного послом в Британии запущена
По словам Сибиги, "согласно дипломатической практике, предстоят еще определенные процедуры после согласования кандидата и после этого, формальным финалом этой истории является указ президента о назначении послом, который состоится после получения агремана британской стороны".
Назначение Залужного послом Украины в Британии
7 марта президент Украины Владимир Зеленский согласовал кандидатуру Залужного на должность посла Украины в Великобритании.
Президент сказал, что дипломатическая работа — инициатива Залужного.
Теперь британское правительство должно согласиться принять Залужного в качестве главы посольства Украины.
Напомним, что 8 февраля Валерий Залужный покинул пост Главнокомандующего ВСУ.
ZN.UA со ссылкой на источники утверждает, что после освобождения от своего поста решением президента Залужный был выведен в распоряжение министра обороны.
Министр обороны Рустем Умеров не предложил Залужному "какой-то значимой военной должности, адекватной уровню подготовки и опыта, как не предложил ее ранее и президент Зеленский".
Издание заявляет, что на фоне этих условий генерал Залужный принял решение уволиться с военной службы, чтобы "иметь возможность и право заняться другим делом".
Больше по теме
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-