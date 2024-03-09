Залужный перед назначением послом прошел ВВК, где его сочли непригодным — СМИ

Бывший главнокомандующий ВСУ генерал Валерий Залужный зимой прошел ВВК, где был признан непригодным к службе. В феврале он написал рапорт об увольнении с военной службы.
Увольнение Залужного с военной службы
ZN.UA со ссылкой на источники утверждает, что после освобождения от своего поста решением президента Залужный был выведен в распоряжение министра обороны.
Министр обороны Рустем Умеров не предложил Залужному "какой-то значимой военной должности, адекватной уровню подготовки и опыта, как не предложил ее ранее и президент Зеленский".
Редакции ZN.UA неизвестно, подписал ли рапорт Умеров после оглашения президентом намерения направить Валерия Залужного послом в Лондон.
Издание пишет, что нескольконедельная задержка с увольнением была связана с тем, что после принятия закона с новым перечнем воинских званий не было завершено соответствующее изменение нормативной базы, в том числе в указах президента.
По действующему законодательству после двух месяцев пребывания в распоряжении министра военнослужащему прекращается выплата денежного довольствия, кроме оклада по воинскому званию.
Для генерала Залужного, имеющего высшее воинское звание, это составляет 1762 гривны в месяц.
Назначение Залужного послом Украины в Британии
7 марта президент Украины Владимир Зеленский согласовал кандидатуру Залужного на должность посла Украины в Великобритании.
Президент сказал, что дипломатическая работа – инициатива Залужного.
Теперь британское правительство должно согласиться принять Залужного в качестве главы посольства Украины.
Напомним, что 8 февраля Валерий Залужный покинул пост Главнокомандующего ВСУ.
Больше по теме
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-