Залужний перед призначенням послом пройшов ВЛК, де його визнали непридатним — ЗМІ

Колишній головнокомандувач ЗСУ генерал Валерій Залужний узимку пройшов ВЛК, де був визнаний непридатним до служби. У лютому він написав рапорт про звільнення з військової служби.
Звільнення Залужного з військової служби
ZN.UA з посиланням на джерела стверджує, що після звільнення зі своєї посади рішенням президента Залужний був виведений у розпорядження міністра оборони.
Міністр оборони Рустем Умєров не запропонував Залужному '“якоїсь значимої військової посади, адекватної рівню підготовки і досвіду, як не запропонував її раніше і президент Зеленський”.
Редакції ZN.UA невідомо, чи підписав рапорт Умєров після оголошення президентом наміру направити Валерія Залужного послом у Лондон.
Видання пише, що кількатижнева затримка зі звільненням була повʼязана була з тим, що після прийняття закону з новим переліком військових звань не була завершена відповідна зміна нормативної бази, зокрема в указах президента.
За чинним законодавством, після двох місяців перебування у розпорядженні міністра військовослужбовцеві припиняється виплата грошового забезпечення, крім окладу за військовим званням.
Для генерала Залужного, який має найвище військове звання, це складає 1762 гривні на місяць.
Призначення Залужного послом України в Британії
7 березня президент України Володимир Зеленський погодив кандидатуру Залужного на посаду посла України у Великій Британії.
Президент сказав, що дипломатична робота — ініціатива Залужного.
Тепер британський уряд має погодитися прийняти Залужного як главу посольства України.
Нагадаємо, що 8 лютого Валерій Залужний залишив посаду Головнокомандувача ЗСУ.
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