Залужний перед призначенням послом пройшов ВЛК, де його визнали непридатним — ЗМІ

Колишній головнокомандувач ЗСУ генерал Валерій Залужний узимку пройшов ВЛК, де був визнаний непридатним до служби. У лютому він написав рапорт про звільнення з військової служби.

Звільнення Залужного з військової служби

ZN.UA з посиланням на джерела стверджує, що після звільнення зі своєї посади рішенням президента Залужний був виведений у розпорядження міністра оборони.

Міністр оборони Рустем Умєров не запропонував Залужному '“якоїсь значимої військової посади, адекватної рівню підготовки і досвіду, як не запропонував її раніше і президент Зеленський”.

Видання заявляє, що на тлі цих умов, генерал Залужний прийняв рішення звільнитися з військової служби, щоб “мати можливість і право зайнятися іншою справою”. Поширити

Редакції ZN.UA невідомо, чи підписав рапорт Умєров після оголошення президентом наміру направити Валерія Залужного послом у Лондон.

Видання пише, що кількатижнева затримка зі звільненням була повʼязана була з тим, що після прийняття закону з новим переліком військових звань не була завершена відповідна зміна нормативної бази, зокрема в указах президента.

Відтак юридично немає чіткої ясності, хто має звільняти Залужного в званні Генерала з військової служби — міністр оборони своїм наказом, чи президент своїм указом, як раніше звільняли Генералів армії України, Поширити

За чинним законодавством, після двох місяців перебування у розпорядженні міністра військовослужбовцеві припиняється виплата грошового забезпечення, крім окладу за військовим званням.

Для генерала Залужного, який має найвище військове звання, це складає 1762 гривні на місяць.

Призначення Залужного послом України в Британії

7 березня президент України Володимир Зеленський погодив кандидатуру Залужного на посаду посла України у Великій Британії.

Президент сказав, що дипломатична робота — ініціатива Залужного.

Тепер британський уряд має погодитися прийняти Залужного як главу посольства України.