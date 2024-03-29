Колишній секретар РНБО Данілов стане послом у Молдові — Зеленський

Президент Володимир Зеленський погодив призначення колишнього секретаря Ради нацбезпеки та оборони Олексія Данілова на посаду посла в Молдові.
Олексій Данілов стане послом України в Молдові
Про це президент сказав у вечірньому відеозверненні.
Зеленський додав, що для України Молдова є надзвичайно вагомою державою — і з погляду безпекових викликів у регіоні, і з погляду нашої двосторонньої взаємодії.
29 березня президент звільнив Марка Шевченка з посади посла у Молдові.
Звільнення Данілова з посади секретаря РНБО
26 березня на сайті президента було опубліковано наказ президента про звільнення Данілова з посади Секретаря Ради національної безпеки і оборони України.
На його місце призначено голову Служби зовнішньої розвідки Олександра Литвиненка.
Олексій Данілов перебував на посаді РНБО з 3 жовтня 2019. Він був 13-м секретарем РНБО. Був мером Луганська, очолював Луганську ОДА, нардепом від ВО «Батьківщина».
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