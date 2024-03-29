Колишній секретар РНБО Данілов стане послом у Молдові — Зеленський
Категорія
Політика
Дата публікації

Колишній секретар РНБО Данілов стане послом у Молдові — Зеленський

Офіс Президента України
Олексій Данілов

Президент Володимир Зеленський погодив призначення колишнього секретаря Ради нацбезпеки та оборони Олексія Данілова на посаду посла в Молдові.

Олексій Данілов стане послом України в Молдові

Про це президент сказав у вечірньому відеозверненні.

Олексій Данілов продовжить роботу на дипломатичному напрямі, а конкретніше — я погодив його кандидатуру як нового Посла нашої держави в Республіці Молдова. Він говорив мені саме про таке бачення своєї подальшої роботи на Україну.

Володимир Зеленський 

Володимир Зеленський 

Президент України

Зеленський додав, що для України Молдова є надзвичайно вагомою державою — і з погляду безпекових викликів у регіоні, і з погляду нашої двосторонньої взаємодії.

29 березня президент звільнив Марка Шевченка з посади посла у Молдові.

Звільнення Данілова з посади секретаря РНБО

26 березня на сайті президента було опубліковано наказ президента про звільнення Данілова з посади Секретаря Ради національної безпеки і оборони України.

 На його місце призначено голову Служби зовнішньої розвідки Олександра Литвиненка.

Олексій Данілов перебував на посаді РНБО з 3 жовтня 2019. Він був 13-м секретарем РНБО. Був мером Луганська, очолював Луганську ОДА, нардепом від ВО «Батьківщина».

Більше по темі

Категорія
Політика
Дата публікації
Додати до обраного
Зеленський звільнив Данілова з посади секретаря РНБО і призначив на його місце голову СЗР Литвиненка
Офіс Президента України
Володимир Зеленський
Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
Данілов після звільнення одразу звернувся до Зеленського
Олексій Данілов
Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
Данілов продовжить роботу на дипломатичному напрямку — Зеленський
Володимир Зеленський
Данілов

Поширити

Як вам таке?

Залишаючись на онлайні ви даєте згоду на використання файлів cookies, які допомагають нам зробити ваше перебування тут ще зручнішим

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?