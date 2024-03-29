Колишній секретар РНБО Данілов стане послом у Молдові — Зеленський

Президент Володимир Зеленський погодив призначення колишнього секретаря Ради нацбезпеки та оборони Олексія Данілова на посаду посла в Молдові.

Олексій Данілов стане послом України в Молдові

Про це президент сказав у вечірньому відеозверненні.

Олексій Данілов продовжить роботу на дипломатичному напрямі, а конкретніше — я погодив його кандидатуру як нового Посла нашої держави в Республіці Молдова. Він говорив мені саме про таке бачення своєї подальшої роботи на Україну. Володимир Зеленський Президент України

Зеленський додав, що для України Молдова є надзвичайно вагомою державою — і з погляду безпекових викликів у регіоні, і з погляду нашої двосторонньої взаємодії.

29 березня президент звільнив Марка Шевченка з посади посла у Молдові.

Звільнення Данілова з посади секретаря РНБО

26 березня на сайті президента було опубліковано наказ президента про звільнення Данілова з посади Секретаря Ради національної безпеки і оборони України.

На його місце призначено голову Служби зовнішньої розвідки Олександра Литвиненка.