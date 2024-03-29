Данілов продовжить роботу на дипломатичному напрямку — Зеленський

Данілов продовжить роботу на дипломатичному напрямку

Я хочу передусім подякувати Олексію Мячеславовичу. Дякую вам, Олексію Мячеславовичу, за ці роки роботи — потужної, професійної. Олексій Мячеславович продовжить свою роботу на іншому напрямку, на напрямку дипломатичному, — сказав Зеленський. Поширити

Що відомо про оновлену роботу РНБО

Володимир Зеленський виділив основні положення.

Перше — більше прогнозованості, саме цієї функції. Нам потрібне посилення можливості України прогнозувати та впливати на процеси, від яких залежить національна безпека нашої держави, — сказав він.

Другим завданням він назвав продовження виконання всіх поточних завдань системи РНБО. І особливо уважно — щодо санкційної політики нашої держави.

Третім завданням стане доктринальна робота. Чіткість національних орієнтирів і системність у їх реалізації — це те, що потрібно і зараз, і після війни.

Четверте – кібербезпека та інформація. РНБО має потенціал робити більше для захисту від ворожих дестабілізаційних операцій та координації всіх державних інституцій у цій сфері, — додав він.

І п’ятим завданням президент назвав роботу Ставки, проєкти рішень, контроль за виконанням рішень — усе це, звичайно, має бути продовжене. Очевидний пріоритет — це оборона нашої держави та захист нашого суспільства.