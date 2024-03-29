Данилов продолжит работу на дипломатическом направлении — Зеленский
Категория
Украина
Дата публикации

Данилов продолжит работу на дипломатическом направлении — Зеленский

Владимир Зеленский
Данилов
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Бывший секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов продолжит работу по дипломатическому направлению.

Данилов продолжит работу на дипломатическом направлении

Я хочу прежде всего поблагодарить Алексея Мячеславовича. Благодарю вас, Алексей Мячеславович, за эти годы работы — мощной, профессиональной. Алексей Мячеславович продолжит свою работу в другом направлении, в направлении дипломатическом, — сказал Зеленский.

Что известно об обновленной работе СНБО

Владимир Зеленский выделил основные положения.

Первое — больше прогнозируемости именно этой функции. Нам нужно усиление возможности Украины прогнозировать и влиять на процессы, от которых зависит национальная безопасность нашего государства, сказал он.

Второй задачей он назвал продолжение выполнения всех текущих задач системы СНБО . И особенно внимательно относительно санкционной политики нашего государства.

Третьей задачей станет доктринальная работа. Четкость национальных ориентиров и системность в их реализации – это то, что нужно и сейчас, и после войны.

Четвертое – кибербезопасность и информация . СНБО имеет потенциал делать больше для защиты от враждебных дестабилизационных операций и координации всех государственных институций в этой сфере, добавил он.

И пятой задачей президент назвал работу Ставки, проекты решений, контроль за исполнением решений — все это, конечно, должно быть продолжено. Очевидный приоритет – это оборона нашего государства и защита нашего общества.

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