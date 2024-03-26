Что будет с Даниловым после увольнения из СНБО — ответ Зеленского
Категория
Украина
Дата публикации

Что будет с Даниловым после увольнения из СНБО — ответ Зеленского

Владимир Зеленский
Зеленский
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Вечером 26 марта украинский лидер Владимир Зеленский впервые прокомментировал свое решение об увольнении Алексея Данилова с должности секретаря СНБО.

Зеленский объяснил, что будет с Даниловым

Как официально подтвердил глава государства, было принято решение, согласно которому Алексей Данилов будет переведен на другое направление.

Владимир Зеленский также обратил внимание на то, что он активно продолжает перезагружать системы управления нашим государством.

Есть кадровые решения. Я благодарен Алексею Данилову за работу в должности секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины. Он переходит на другое направление. Об этом позже.

Владимир Зеленский

Владимир Зеленский

Президент Украины

Украинский лидер также отметил, что новым секретарем СНБО он решил назначить Александра Литвиненко.

По убеждению Владимира Зеленского, последний сможет совместить свой опыт руководства Службой внешней разведки Украины с задачами Совета нацбезопасности и обороны.

Новым руководителем внешней разведки стал Олег Иващенко, у которого есть соответствующий опыт. В целом, ожидаю укрепления стратегических возможностей нашего государства прогнозировать и влиять на процессы, от которых зависит национальная безопасность нашего государства, — подчеркнул президент Украины.

Как Данилов отреагировал на решение Зеленского касательно его увольнения

Алексей Данилов решил подвести символический результат своей работы в должности секретаря СНБО.

По словам последнего, он выполнял свою работу 4 года, 5 месяцев, 24 дня.

Дни, за которые не стыдно. Часы, которые пролетели молниеносно. Спасибо судьбе, что дала мне возможность служить своей стране и своему народу во время мира и во время войны! Благодарю Президента Украины за доверие и за возможность быть причастным к написанию Великой Истории в момент наибольшего испытания и наибольшего подъема!

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