Что будет с Даниловым после увольнения из СНБО — ответ Зеленского

Дни, за которые не стыдно. Часы, которые пролетели молниеносно. Спасибо судьбе, что дала мне возможность служить своей стране и своему народу во время мира и во время войны! Благодарю Президента Украины за доверие и за возможность быть причастным к написанию Великой Истории в момент наибольшего испытания и наибольшего подъема!