Что будет с Даниловым после увольнения из СНБО — ответ Зеленского

Вечером 26 марта украинский лидер Владимир Зеленский впервые прокомментировал свое решение об увольнении Алексея Данилова с должности секретаря СНБО.
Зеленский объяснил, что будет с Даниловым
Как официально подтвердил глава государства, было принято решение, согласно которому Алексей Данилов будет переведен на другое направление.
Владимир Зеленский также обратил внимание на то, что он активно продолжает перезагружать системы управления нашим государством.
Украинский лидер также отметил, что новым секретарем СНБО он решил назначить Александра Литвиненко.
По убеждению Владимира Зеленского, последний сможет совместить свой опыт руководства Службой внешней разведки Украины с задачами Совета нацбезопасности и обороны.
Как Данилов отреагировал на решение Зеленского касательно его увольнения
Алексей Данилов решил подвести символический результат своей работы в должности секретаря СНБО.
По словам последнего, он выполнял свою работу 4 года, 5 месяцев, 24 дня.
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