Кто такой Александр Литвиненко. Что важно знать о новом секретаре СНБО

26 марта украинский лидер Владимир Зеленский уволил Алексея Данилова с должности секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины. Его преемником стал Александр Литвиненко. Редакция online.ua собрала важнейшую информацию о новом секретаре СНБО.
Что известно об Александре Литвиненко
Александр Литвиненко родился в Киеве в 1972 году, ему сейчас 51 год. Женат, имеет двоих детей.
Еще 30 лет назад окончил Институт криптографии, связи и информатики Академии ФСБ в Москве по специальности "прикладная математика".
Впоследствии Литвиненко вернулся в Украину, где в 2009 году окончил Киевский национальный университет имени Тараса Шевченко по специальности "правоведение".
В 2013-м — Королевский колледж оборонных наук (RCDS) в Великобритании.
Он имеет степень доктора политических наук. Кандидатскую защитил в Институте международных отношений КНУ, а докторскую — в Национальном институте стратегических исследований.
Следует обратить внимание на то, что Александр Литвиненко долгое время работает в сфере нацбезопасности, а в 2015 году прошел люстрационную проверку.
После распада СССР он работал офицером и главным специалистом Главного управления правительственной связи СБУ. Также преподавал в КНУ Шевченко.
С июля 2021 года был главой Службы внешней разведки.
Что Александр Литвиненко говорит о войне РФ против Украины
По словам нового секретаря СНБО, Кремль использует все имеющиеся инструменты национальной мощи для достижения своих внешнеполитических целей.
Он также обратил внимание на то, что задача №1 для Украины — обеспечить внутреннюю стабильность, мобилизовать население и экономику, увеличить производство вооружения и военной техники.
По мнению секретаря СНБО, исход войны РФ против Украины имеет глобальное значение и станет мощным импульсом для изменения глобального баланса в ту или иную сторону.
Больше по теме
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Политика
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-