Кто такой Александр Литвиненко. Что важно знать о новом секретаре СНБО
Категория
Украина
Дата публикации

Кто такой Александр Литвиненко. Что важно знать о новом секретаре СНБО

Александр Литвиненко
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Источник:  online.ua

26 марта украинский лидер Владимир Зеленский уволил Алексея Данилова с должности секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины. Его преемником стал Александр Литвиненко. Редакция online.ua собрала важнейшую информацию о новом секретаре СНБО.

Что известно об Александре Литвиненко

Александр Литвиненко родился в Киеве в 1972 году, ему сейчас 51 год. Женат, имеет двоих детей.

Еще 30 лет назад окончил Институт криптографии, связи и информатики Академии ФСБ в Москве по специальности "прикладная математика".

Впоследствии Литвиненко вернулся в Украину, где в 2009 году окончил Киевский национальный университет имени Тараса Шевченко по специальности "правоведение".

В 2013-м — Королевский колледж оборонных наук (RCDS) в Великобритании.

Он имеет степень доктора политических наук. Кандидатскую защитил в Институте международных отношений КНУ, а докторскую — в Национальном институте стратегических исследований.

Следует обратить внимание на то, что Александр Литвиненко долгое время работает в сфере нацбезопасности, а в 2015 году прошел люстрационную проверку.

После распада СССР он работал офицером и главным специалистом Главного управления правительственной связи СБУ. Также преподавал в КНУ Шевченко.

Александр Литвиненко
Александр Литвиненко (Фото: szru.gov.ua)

В 2005-2010 годах работал в аппарате СНБО и СБУ. С 2014 года, после Революции достоинства, аннексии Крыма и начала российско-украинской войны на востоке Украины, был заместителем секретаря СНБО (тогда это был Александр Турчинов), а в 2019 году вернулся снова в Нацинститут стратегических исследований — возглавлял его до 2021-го.

С июля 2021 года был главой Службы внешней разведки.

Что Александр Литвиненко говорит о войне РФ против Украины

По словам нового секретаря СНБО, Кремль использует все имеющиеся инструменты национальной мощи для достижения своих внешнеполитических целей.

Путин верит, что не сумев победить Украину за три дня в широкомасштабной войне, Кремль прошел точку невозврата в отношениях с Западом. Возврата нет, Путин может только триумфально победить или сокрушительно проиграть, — считает Литвиненко.

Он также обратил внимание на то, что задача №1 для Украины — обеспечить внутреннюю стабильность, мобилизовать население и экономику, увеличить производство вооружения и военной техники.

По мнению секретаря СНБО, исход войны РФ против Украины имеет глобальное значение и станет мощным импульсом для изменения глобального баланса в ту или иную сторону.

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