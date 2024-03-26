Хто такий Олександр Литвиненко. Що важливо знати про нового секретаря РНБО

26 березня український лідер Володимир Зеленський звільнив Олексія Данілова з посади секретаря Ради національної безпеки і оборони України. Його наступником став Олександр Литвиненко. Редакція online.ua зібрала найважливішу інформацію про нового секретаря РНБО.

Що відомо про Олександра Литвиненка

Олександр Литвиненко народився в Києві у 1972 році, йому зараз 51 рік. Одружений, має двох дітей.

Ще 30 років тому він закінчив Інститут криптографії, зв’язку і інформатики Академії ФСБ у Москві за спеціальністю "прикладна математика".

Згодом Литвиненко повернувся в Україну, де у 2009 році закінчив Київський національний університет імені Тараса Шевченка за спеціальністю "правознавство".

У 2013-му — Королівський коледж оборонних наук (RCDS) у Великій Британії.

Він має ступінь доктора політичних наук. Кандидатську захистив в Інституті міжнародних відносин КНУ, а докторську — в Національному інституті стратегічних досліджень.

Варто звернути увагу на те, що Олександр Литвиненко тривалий час працює у сфері нацбезпеки, а у 2015 році пройшов люстраційну перевірку.

Після розпаду СРСР він працював офіцером і головним спеціалістом Головного управління урядового зв’язку СБУ. Також викладав у КНУ Шевченка.

Олександр Литвиненко (Фото: szru.gov.ua)

У 2005-2010 працював в апараті РНБО та СБУ. Із 2014 року, після Революції гідності, анексії Криму та початку російсько-української війни на сході України був заступником секретаря РНБО (тоді це був Олександр Турчинов), а у 2019 році повернувся знову до Націнституту стратегічних досліджень — очолював його до 2021-го. Поширити

Із липня 2021 року був главою Службу зовнішньої розвідки.

Що Олександр Литвиненко говорить про війну РФ проти України

За словами нового секретаря РНБО, наразі Кремль використовує всі наявні інструменти національної потужності для досягнення своїх зовнішньополітичних цілей.

Путін вірить, що не спромігшись перемогти України за три дні у широкомасштабній війні, Кремль пройшов точку неповернення у відносинах з Заходом. Вороття немає, Путін може лише тріумфально перемогти, або нищівно програти, — вважає Литвиненко. Поширити

Він також звернув увагу на те. що наразі завдання №1 для України — забезпечити внутрішню стабільність, мобілізувати населення й економіку, збільшити виробництво озброєння та військової техніки.