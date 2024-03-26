Данілов після звільнення одразу звернувся до Зеленського
Категорія
Україна
Дата публікації

Данілов після звільнення одразу звернувся до Зеленського

Олексій Данілов
Джерело:  online.ua

26 березня офіційно стало відомо, що глава держави Володимир Зеленський звільнив з посади секретаря РНБО Олексія Данілова. Останній вирішив публічно звернутися до президента України.

Данілов подякував Зеленському після звільнення

Олексій Данілов вирішив підбити символічний підсумок своєї роботи.

Він звернув увагу на те, що перебував на посаді 4 роки 5 місяців 24 дні.

Дні, за які не соромно. Години, які летіли блискавично. Дякую долі, що дала мені можливість служити своїй країні і своєму народові в час миру і в час війни! Дякую Президентові України за довіру і за можливість бути причетним до написання Великої Історії в момент найбільшого випробування і найбільшого піднесення!

Олексій Данілов

Олексій Данілов

Екссекретар РНБО

Окрім того, він щиро подякував усім членам своєї команди, які завжди якісно виконували свою роботу.

За словами Данілова, він завжди вірив та продовжує вірити в перемогу України.

Колишній секретар РНБО наголосив на тому, що потрібно зробити все можливе заради знищення російської пропаганди як явища.

І зробить це український воїн, за плечима якого стоїть наша історія, наша доля і наша місія — «бути мечем у темряві; дозорним на Стіні; щитом, що охороняє царство людей»! Дякую всім Слава Україні! — підсумував Данілов.

Що відомо про звільнення Данілова з посади секретаря РНБО

В указі президента Володимира Зеленського №186/2024 йдеться, що Данілова Олексія Мячеславовича звільнено з посади Секретаря Ради національної безпеки і оборони України.

Указом №188/2024 на його місце призначено Олександра Литвиненка.

Призначити ЛИТВИНЕНКА Олександра Валерійовича Секретарем Ради національної безпеки і оборони України, — йдеться в указі.

Що важливо розуміти, Олексій Данілов перебував на посаді РНБО з 3 жовтня 2019. Він був 13-м секретарем РНБО.

Раніше він також був мером Луганська й очолював Луганську ОДА.

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