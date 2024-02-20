Експосадовець РНБО Сівкович отримав нову підозру через побиття студентів на Майдані

Колишньому заступникові секретаря РНБО Володимиру Сівковичу оголосили нову підозру в державній зраді. За даними слідства, він в інтересах РФ влаштував провокацію з побиття учасників Майдану 30 листопада 2013 року.

Що відомо про нову підозру Сівковичу

За даними слідства, Сівкович був завербований росією ще наприкінці 1990-х, коли був кадровим офіцером КДБ СРСР та ФСБ, та виконував завдання вищого політичного керівництва росії щодо недопущення євроатлантичної інтеграції України.

Слідчі задокументували, що у жовтні 2013 року він зустрічався із секретарем Ради Безпеки росії Миколою Патрушевим у межах консультацій делегацій РНБО двох країн в Одесі. На цьому заході, як зазначається, Сівкович отримав вказівки щодо подальшої підривної діяльності проти України та придушення потенційних протестних акцій.

Правоохоронці вказують, що в ніч проти 30 листопада 2013 року Сівкович особисто контролював із кабінету начальника київської міліції організований ним розгін та побиття студентів.

Тоді через протиправні дії працівників органів внутрішніх справ постраждали 55 учасників мирного зібрання на майдані Незалежності в Києві, понад 300 учасників були змушені тікати із середмістя та переховуватись у приміщені Михайлівського собору. Це побиття студентів стало рушієм подальших подій Революції гідності, а згодом — початку російсько-української війни, — зазначає ДБР. Поширити

Слідчі зазначають, що своїми діями Сівкович завдав шкоди суверенітету, територіальній цілісності та недоторканості, обороноздатності, державній та економічній безпеці України.

Його дії кваліфікували за ч. 1 ст. 111 Кримінального кодексу України — державна зрада. Максимальне покарання за цією статтею — 15 років позбавлення волі.

Що відомо про попередні підозри Сівковичу

Сівковичу вже повідомляли про підозру в державній зраді щодо роботи на ФСБ та управління українською частиною угруповання, яке шпигувало на користь РФ, а також координації інформ-диверсій проти України, до яких залучали, зокрема, народного депутата Нестора Шуфрича.

Наразі підозрюваний переховується від слідства та суду на території держави-агресора та є одним з очільником антиукраїнського руху, створеного спецслужбами РФ.