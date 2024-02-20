Экс-чиновник СНБО Сивкович получил новое подозрение из-за избиения студентов на Майдане

Бывшему заместителю секретаря СНБО Владимиру Сивковичу объявили новое подозрение в государственной измене. По данным следствия, он в интересах РФ устроил провокацию по избиению участников Майдана 30 ноября 2013 года.

Что известно о новом подозрении Сивковичу

По данным следствия, Сивкович был завербован россией еще в конце 1990-х, когда был кадровым офицером КГБ СССР и ФСБ, и выполнял задачи высшего политического руководства России по недопущению евроатлантической интеграции Украины.

Следователи задокументировали, что в октябре 2013 он встречался с секретарем Совета Безопасности России Николаем Патрушевым в рамках консультаций делегаций СНБО двух стран в Одессе. На этом мероприятии, как отмечается, Сивкович получил указания по поводу дальнейшей подрывной деятельности против Украины и подавления потенциальных протестных акций.

Правоохранители указывают, что в ночь на 30 ноября 2013 года Сивкович лично контролировал из кабинета начальника киевской милиции организованный им разгон и избиение студентов.

Тогда из-за противоправных действий работников органов внутренних дел пострадали 55 участников мирного собрания на площади Независимости в Киеве, более 300 участников были вынуждены бежать из центра города и скрываться в помещении Михайловского собора. Это избиение студентов стало двигателем дальнейших событий Революции достоинства, а затем начала российско-украинской войны, отмечает ДБР. Поделиться

Следователи отмечают, что своими действиями Сивкович нанес ущерб суверенитету, территориальной целостности и неприкосновенности, обороноспособности, государственной и экономической безопасности Украины.

Его действия квалифицировали по ч. 1 ст. 111 Уголовного кодекса Украины - государственная измена. Максимальное наказание по этой статье – 15 лет лишения свободы.

Что известно о предварительных подозрениях Сивковичу

Сивковичу уже сообщали о подозрении в государственной измене относительно работы на ФСБ и управлении украинской частью группировки, которая шпионила в пользу РФ, а также координации информ-диверсий против Украины, к которым привлекали, в частности, народного депутата Нестора Шуфрича.

Подозреваемый скрывается от следствия и суда на территории государства-агрессора и является одним из руководителей антиукраинского движения, созданного спецслужбами РФ.