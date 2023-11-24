Кремль приказал режиму Януковича разогнать студенческий Майдан в 2013 году — ГБР

Что известно о причастности Кремля к разгону студенческих протестов в 2013 году

По словам заместителя руководителя управления ГБР по делам "Майдана" Артема Яблонского, после того, как 21 ноября 2013 года правительство под руководством Николая Азарова отказалось ратифицировать соглашение по евроинтеграции, начались протесты студентов.

После этого преступный режим Януковича сразу начал готовиться к разгону протестов и использованию правоохранителей против протестующих.

Так, уже 22 ноября 2013 г. в Украине вводится по решению главы СБУ повышенный уровень готовности и потенциальная степень террористической угрозы.

Расследованием однозначно установлено, что идея разогнать студентов в конце ноября была со стороны Российской Федерации. А Украину для этого использовали, навязав и создав для этого условия, поставив соответствующие ультиматумы руководителям государства и руководству правоохранительных органов. Для этого действительно привлекались правоохранители. Однако Россия постоянно это контролировала через руководство государства и руководителей правоохранительных органов. А также посылала сюда своих эмиссаров для контроля и оказания методической помощи, как правильно разгонять акции протеста, - пояснил Яблонский. Поделиться

Что известно о фигурантах дела о разгоне Евромайдана

По его словам, руководитель в тот момент Киевской городской госадминистрации и заместитель секретаря СНБО приехали в кабинет начальника Киевской милиции и убедили его задействовать подразделения правоохранителей для разгона студенческих протестов.

Склонили отдать соответствующий приказ убеждениями, угрозами, принуждением, – подчеркнул Яблонский. Поделиться

Он также добавил, что заместителя секретаря СНБО, бывшего генерал-майора в запасе, кадрового офицера КГБ СССР, специально отправили от КГБ в органы власти Украины, и его готовили к противодействию акциям протеста заранее, еще до их начала.

Пока ему предъявлены обвинения в превышении властных полномочий с применением насилия и в незаконном противодействии акциям протеста.

Яблонский отметил, что это лицо является фигурантом одного уголовного производства, однако еще известно уголовное производство по подозрению его в совершении государственной измены уже в событиях 2022-2023 годов.

По словам представителя ГБР, в период с 13 по 15 декабря 2013 г. в Украину прибыла первая группа агентов ФСБ РФ из 20 человек, которые помогали органам Службы безопасности Украины, в то время внутренним войскам, в противодействиях акциям протеста.

Кроме этого, как отметил Яблонский, в январе 2014 г. в Украину прибыли два борта с российскими светошумными, газовыми гранатами тоже для противодействия "майдановцам".

Гранат было доставлено тогда около 11 тыс. 127 протестующих от тех гранат получили телесные повреждения.

В то же время Яблонский сообщил, что с началом полномасштабной войны ГБР обратилось в суд и суд предоставил разрешение на передачу 8,5 тысячи гранат из тех партий для использования против российского агрессора в условиях военного положения.

По данным Яблонского, если говорить по событиям 30 ноября 2013 г., то в суд уже направлены обвинительные акты в отношении трех высокопоставленных должностных лиц: заместителя секретаря СНБО, двух командиров рот - автотранспортной роты, которое в дальнейшем возглавило спецподразделение полиции особого назначения, и второе - которое кроме разгона студенческой "майдана" в дальнейшем еще производили расстрелы граждан 20 февраля 2014 г. Кроме того, в суд направлены обвинительные акты еще в отношении 14 человек, 13 из которых по очной процедуре, за участие в разгроме студенческой "майдана".