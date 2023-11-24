Кремль наказав режиму Януковича розігнати студентський Майдан у 2013 році — ДБР

Що відомо про причетність Кремля до розгону студентських протестів у 2013 році

За словами заступника керівника управління ДБР у справах "Майдану" Артема Яблонського, після того, як 21 листопада 2013 року уряд під керівництвом Миколи Азарова відмовився ратифікувати угоду щодо євроінтеграції, почались протести студентів.

Після цього злочинний режим Януковича одразу почав готуватись до розгону протестів та використання правоохоронців проти протестувальників.

Так, вже 22 листопада 2013 р. в Україні вводиться, за рішенням глави СБУ, підвищений рівень готовності і потенційна ступінь терористичної загрози.

Розслідуванням однозначно встановлено, що ідея розігнати студентів наприкінці листопада була з боку Російської Федерації. А Україну для цього лише використали, нав’язавши і створивши для цього умови, поставивши відповідні ультиматуми керівникам держави і керівництву правоохоронних органів. Для цього дійсно залучалися українські правоохоронці. Однак Росія постійно це контролювала через керівництво держави і керівників правоохоронних органів. А також надсилала сюди своїх емісарів для контролю і надання методичної допомоги, яким чином правильно розганяти акції протесту, - пояснив Яблонський. Поширити

Що відомо про фігурантів справи про розгін Євромайдану

За його словами, керівник на той момент Київської міської держадміністрації та заступник секретаря РНБО приїхали у кабінет начальника Київської міліції і переконали його задіяти підрозділи правоохоронців для розгону студентських протестів.

Схилили віддати відповідний наказ переконаннями, погрозами, примушуванням, - підкреслив Яблонський. Поширити

Він також додав, що заступника секретаря РНБО, який був генерал-майором в запасі, кадровим офіцером КДБ СРСР, спеціально відрядили від КДБ в органи влади України, і його готували до протидії акціям протесту завчасно, ще до їх початку.

Наразі йому висунуті звинувачення у перевищенні владних повноважень із застосуванням насильства і у незаконній протидії акціям протесту.

Яблонський зазначив, що ця особа є фігурантом одного кримінального провадження, однак ще є відоме кримінальне провадження за підозрою його у вчиненні державної зради вже в подіях 2022-2023 років.

За словами представника ДБР, у період з 13 по 15 грудня 2013 року до України прибула перша група агентів ФСБ РФ з 20 осіб, які допомагали органам Служби безпеки України, на той час внутрішнім військам, у протидіях акціям протесту.

Окрім цього, як зазначив Яблонський, в січні 2014 р. до України прибули два борти з російськими світлошумовими, газовими гранатами теж для протидії "майданівцям".

Гранат було доставлено тоді близько 11 тис. 127 учасників протесту від тих гранат отримали тілесні ушкодження.

Водночас Яблонський повідомив, що з початком повномасштабної війни ДБР звернулось до суду і суд надав дозвіл на передачу 8,5 тисяч гранат з тих партій для використання проти російського агресора в умовах воєнного стану.

За даними Яблонського, якщо говорити по подіям 30 листопада 2013 р., то до суду вже скеровано обвинувальні акти щодо трьох високопосадовців: заступника секретаря РНБО, двох командирів рот - автотранспортної роти, який надалі очолив спецпідрозділ поліції особливого призначення, та другого - який крім розгону студентського "майдану" надалі ще вчиняв розстріли громадян 20 лютого 2014 р. Крім того, до суду скеровано обвинувальні акти ще відносно 14 осіб, 13 з яких за очною процедурою, за участь у розгромі студентського "майдану".