26 марта официально стало известно, что глава государства Владимир Зеленский уволил с должности секретаря СНБО Алексея Данилова. Последний решил публично обратиться к президенту Украины.
Данилов поблагодарил Зеленского после увольнения
Алексей Данилов решил подвести символический результат своей работы.
Он обратил внимание на то, что занимал должность секретаря РНБО 4 года 5 месяцев 24 дня.
Кроме того, он искренне поблагодарил всех членов своей команды, которые всегда качественно выполняли свою работу.
По словам Данилова, он всегда верил и продолжает верить в победу Украины.
Бывший секретарь СНБО отметил, что нужно сделать все возможное ради уничтожения российской пропаганды как явления.
Что известно об уходе Данилова с должности секретаря СНБО
В указе президента Владимира Зеленского №186/2024 указано, что Данилов Алексей Мячеславович уволен с должности Секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины.
Указом №188/2024 на его место назначен Александр Литвиненко.
Назначить ЛИТВИНЕНКО Александра Валерьевича Секретарем Совета национальной безопасности и обороны Украины.
Что важно понимать, Алексей Данилов находился в должности с 3 октября 2019 года. Он был 13-м секретарем СНБО.
Ранее он был мэром Луганска и возглавлял Луганскую ОГА.
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