Данилов после увольнения сразу обратился к Зеленскому
Категория
Украина
Дата публикации

Данилов после увольнения сразу обратился к Зеленскому

Данилов
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Источник:  online.ua

26 марта официально стало известно, что глава государства Владимир Зеленский уволил с должности секретаря СНБО Алексея Данилова. Последний решил публично обратиться к президенту Украины.

Данилов поблагодарил Зеленского после увольнения

Алексей Данилов решил подвести символический результат своей работы.

Он обратил внимание на то, что занимал должность секретаря РНБО 4 года 5 месяцев 24 дня.

Дни, за которые не стыдно. Часы, которые летели молниеносно. Спасибо судьбе, что дала мне возможность служить своей стране и своему народу во время мира и во время войны! Благодарю Президента Украины за доверие и за возможность быть причастным к написанию Великой Истории в момент наибольшего испытания и наибольшего подъема!

Алексей Данилов

Алексей Данилов

Экс-секретарь СНБО

Кроме того, он искренне поблагодарил всех членов своей команды, которые всегда качественно выполняли свою работу.

По словам Данилова, он всегда верил и продолжает верить в победу Украины.

Бывший секретарь СНБО отметил, что нужно сделать все возможное ради уничтожения российской пропаганды как явления.

И сделает это украинский воин, за плечами которого стоит наша история, наша судьба и наша миссия — быть мечом во тьме; дозорным на Стене; щитом, охраняющим царство людей»! Спасибо всем! Слава Украине! — подытожил Данилов.

Что известно об уходе Данилова с должности секретаря СНБО

В указе президента Владимира Зеленского №186/2024 указано, что Данилов Алексей Мячеславович уволен с должности Секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины.

Указом №188/2024 на его место назначен Александр Литвиненко.

Назначить ЛИТВИНЕНКО Александра Валерьевича Секретарем Совета национальной безопасности и обороны Украины.

Что важно понимать, Алексей Данилов находился в должности с 3 октября 2019 года. Он был 13-м секретарем СНБО.

Ранее он был мэром Луганска и возглавлял Луганскую ОГА.

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