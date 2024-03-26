Що буде з Даніловим після звільнення з РНБО — відповідь Зеленського

Ввечері 26 березня український лідер Володимир Зеленський уперше прокоментував своє рішення щодо звільнення Олексія Данілова з посади секретаря РНБО.
Зеленський пояснив, що буде з Даніловим
Як офіційно підтвердив глава держави, було ухвалене рішення, згідно з якими Олексія Данілова переведуть на інший напрямок.
Володимир Зеленський також звернув увагу на те, що він активно продовжує перезавантажувати системи управління нашою державою.
Український лідер також зазначив, що новим секретарем РНБО він вирішив призначити Олександра Литвиненка.
На переконання Володимира Зеленського, останній зможе поєднати свій досвід керівництва Службою зовнішньої розвідки України із завданнями, які є перед Радою нацбезпеки і оборони.
Як Данілов відреагував на рішення Зеленського щодо звільнення
Олексій Данілов вирішив підбити символічний підсумок своєї роботи на посаді секретаря РНБО.
За словами останнього, він виконував свою роботу 4 роки 5 місяців 24 дні.
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