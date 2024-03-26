Що буде з Даніловим після звільнення з РНБО — відповідь Зеленського
Категорія
Україна
Дата публікації

Що буде з Даніловим після звільнення з РНБО — відповідь Зеленського

Володимир Зеленський
Зеленський

Ввечері 26 березня український лідер Володимир Зеленський уперше прокоментував своє рішення щодо звільнення Олексія Данілова з посади секретаря РНБО.

Зеленський пояснив, що буде з Даніловим

Як офіційно підтвердив глава держави, було ухвалене рішення, згідно з якими Олексія Данілова переведуть на інший напрямок.

Володимир Зеленський також звернув увагу на те, що він активно продовжує перезавантажувати системи управління нашою державою.

Є кадрові заміни. Я вдячний Олексію Данілову за роботу на посаді секретаря Ради національної безпеки і оборони України. Він переводиться на інший напрямок. Про це пізніше.

Володимир Зеленський

Володимир Зеленський

Президент України

Український лідер також зазначив, що новим секретарем РНБО він вирішив призначити Олександра Литвиненка.

На переконання Володимира Зеленського, останній зможе поєднати свій досвід керівництва Службою зовнішньої розвідки України із завданнями, які є перед Радою нацбезпеки і оборони.

Новим керівником зовнішньої розвідки став Олег Іващенко, він має відповідний досвід. Загалом очікую зміцнення стратегічних можливостей нашої держави прогнозувати та впливати на процеси, від яких залежить національна безпека нашої держави, — наголосив президент України.

Як Данілов відреагував на рішення Зеленського щодо звільнення

Олексій Данілов вирішив підбити символічний підсумок своєї роботи на посаді секретаря РНБО.

За словами останнього, він виконував свою роботу 4 роки 5 місяців 24 дні.

Дні, за які не соромно. Години, які летіли блискавично. Дякую долі, що дала мені можливість служити своїй країні і своєму народові в час миру і в час війни! Дякую Президентові України за довіру і за можливість бути причетним до написання Великої Історії в момент найбільшого випробування і найбільшого піднесення!

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