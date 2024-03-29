Зеленский уволил двух заместителей главы ОП и назначил новых — что известно

Президент Владимир Зеленский уволил двух заместителей руководителя Офиса президента Андрея Ермака – Андрея Смирнова и Алексея Днепрова.

Увольнение Смирнова и Днепрова

Об увольнении стало известно из указов №205/2024 и №203/2024.

Вместо Смирнова назначена Ирина Мудрая, а Днепрова — Елена Ковальская.

Андрей Смирнов

Андрей Смирнов — адвокат, который был заместителем руководителя ОПУ с сентября 2019 года. Занимался вопросами правовой политики, правоохранительной и судебной систем.

В 2014 году ЦИК представлял интересы лидера «Правого сектора» Дмитрия Яроша.

На местных выборах 2015 баллотировался в Днепропетровский областной совет от партии УКРОП и прошел.

В 2023 году расследование журналиста Украинской Правды Михаила Ткача установило, что брат Смирнова за 2022 год приобрел имущество, в том числе квартиру и земельный участок в Карпатах, по цене значительно ниже рыночной общей суммы четверть миллиона долларов.

Алексей Днепров — доктор юридических наук, заместитель Руководителя Офиса Президента Украины с июля 2021 года.

В 2013-2015 годах занимал должность заместителя Министра — руководителя аппарата Министерства образования и науки при министре-госпредителе Дмитрии Табачнике. Сохранил этот пост и после Революции Достоинства при министре Сергее Квите.

Честно пишет, что в 2016 году в Минюсте говорили, что Днепров подпадает под люстрацию, хотя тогда он занял должность заместителя АП.

Схемы выяснили, что он избежал люстрации благодаря письму главы Нацагентства по вопросам госслужбы Константина Ващенко. Тот разъяснял, что под люстрацию подпадают просто заместители министров времен Януковича, а Днепров был заместителем министра — руководителем аппарата.

Новые заместители Ермака

Елена Ковальская — руководительница кабинета руководителя Офиса Президента и участница рабочей группы при Президенте по созданию Трибунала, который будет судить власть РФ за преступление агрессии.

С 2021 года работала в Офисе Президента в должности руководителя Главного управления стратегических коммуникаций Директората по вопросам информационной политики.

Работала маркетинговым директором в Ощадбанке и ПУМБ.

Елена Ковальская (фото: facebook.com/kovalska)

Ирина Мудрая — юристка, заместительница министра юстиции Украины с 27 мая 2022).

С 2013 по 2015 работала начальником юридического департамента управления рисками Правэкс Банка, а с 2015 по 2022 — руководителем юридической группы Сбербанка.