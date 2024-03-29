Зеленський звільнив двох заступників голови ОП та призначив нових — що відомо

Президент Володимир Зеленський звільнив двох заступників керівника Офісу президента Андрія Єрмака – Андрія Смирнова та Олексія Дніпрова.

Звільнення Смирнова та Дніпрова

Про звільнення стало відомо з указів №205/2024 та №203/2024.

Замість Смирнова призначено Ірину Мудру, а Дніпрова — Олену Ковальську.

Андрій Смирнов

Андрій Смирнов — адвокат, який був заступником керівника ОПУ з вересня 2019 року. Займався питаннями правової політики, правоохоронною та судовою системами.

У 2014 році у ЦВК представляв інтереси лідера «Правого сектора» Дмитра Яроша.

На місцевих виборах 2015 року балотувався до Дніпропетровської обласної ради від партії УКРОП і пройшов.

У 2023 році розслідування журналіста Української Правди Михайла Ткача встановило, що брат Смирнова за 2022 рік придбав майна, у тому числі квартиру та земельну ділянку в Карпатах, за ціною, значно нижчою за ринковою загальною сумою чверть мільйона доларів.

Олексій Дніпров — доктор юридичних наук, заступник Керівника Офісу Президента України з липня 2021 року.

У 2013-2015 роках обіймав посаду заступника Міністра — керівника апарату Міністерства освіти й науки за міністра-держзрадника Дмитра Табачника. Зберіг цю посаду і після Революції Гідності за міністра Сергія Квіта.

“Чесно” пише, що у 2016 році у Мін’юсті казали, що Дніпров підпадає під люстрацію, хоч тоді він зайняв посаду заступника АП.

“Схеми” з’ясували, що він уникнув люстрації завдяки листу глави Нацагентства з питань держслужби Костянтина Ващенка. Той роз'яснював, що під люстрацію підпадають просто “заступники міністрів” часів Януковича, а Дніпров був “заступником міністра — керівником апарату”.

Нові заступниці Єрмака

Олена Ковальська — керівниця кабінету керівника Офісу Президента та учасниця робочої групи при Президентові зі створення Трибуналу, що судитиме владу РФ за злочин агресії.

З 2021 року працювала в Офісі Президента на посаді керівниці Головного управління стратегічних комунікацій Директорату з питань інформаційної політики.

Працювала маркетинговою директоркою в «Ощадбанку» та ПУМБ.

Олена Ковальська (фото: facebook.com/kovalska)

Ірина Мудра — юристка, заступниця міністра юстиції України з 27 травня 2022).

З 2013 по 2015 працювала начальником юридичного департаменту управління ризиками Правекс Банку, а з 2015 по 2022 — керівником юридичної групи Ощадбанку.