Начальник Київського метрополітену написав заяву на звільнення — відома причина

Начальник Київського метрополітену Віктор Брагінський написав заяву на звільнення. Напередодні журналісти знайшли в нього незадеклароване майно.

Звільнення Віктора Брагінського

У КМДА повідомили, що начальник комунального підприємства "Київський метрополітен" Віктор Брагінський написав заяву на звільнення.

Обов’язки начальника комунального підприємства тимчасово виконуватиме головний інженер Київського метрополітену Віктор Вигівський.

Розслідування про статки Віктора Брагінського

Журналісти проєкту Bihus.info 14 березня опублікували першу частину розслідування про незадеклароване майно Брагінського.

З’ясувалося, що мати Брагінського є власницею одразу двох двокімнатних квартир в новобудові — ЖК White Lines. Кожна з них коштує від 10 млн грн.

Колишня дружина Ольга Брагінська придбала двокімнатну квартиру у ЖК «Річмонд» за 3 млн грн. Журналісти пишуть, що пара досі проживає разом. Також вона володіє ділянкою за 760 тисяч доларів у селищі Козин.

Брагінський також продав своїй сестрі земельну ділянку у Глібівці за 2 млн грн, яка насправді коштує набагато дешевше.

Всього журналісти знайшли у Брагінського незадекларованого майна на 52 млн грн — це офіційна зарплата чиновника за 40 років.