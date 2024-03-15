Начальник Киевского метрополитена написал заявление на увольнение — известна причина
Категория
Украина
Дата публикации

Начальник Киевского метрополитена написал заявление на увольнение — известна причина

КГГА
Виктор Брагинский
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Начальник Киевского метрополитена Виктор Брагинский написал заявление об увольнении. Накануне журналисты обнаружили у него незадекларированное имущество.

Увольнение Виктора Брагинского

В КГГА сообщили, что начальник коммунального предприятия "Киевский метрополитен" Виктор Брагинский написал заявление об увольнении.

Обязанности начальника коммунального предприятия будет временно выполнять главный инженер Киевского метрополитена Виктор Выговский.

Расследование о имуществе Виктора Брагинского

Журналисты проекта Bihus.info 14 марта опубликовали первую часть расследования о незадекларированном имуществе Брагинского.

Выяснилось, что мать Брагинского является владелицей двух двухкомнатных квартир в новостройке — ЖК White Lines. Каждая из них стоит от 10 млн. грн.

Бывшая жена Ольга Брагинская приобрела двухкомнатную квартиру в ЖК Ричмонд за 3 млн грн. Журналисты пишут, что пара до сих пор проживает вместе. Также она владеет участком за 760 тысяч долларов в поселке Козин.

Брагинский также продал своей сестре земельный участок в Глебовке за 2 млн грн, который на самом деле стоит гораздо дешевле.

Всего журналисты нашли у Брагинского незадекларированного имущества на 52 млн грн — это официальная зарплата чиновника за 40 лет.

Виктор Брагинский был назначен руководителем КП "Киевский метрополитен" летом 2014 года — это было одно из первых назначений Виталия Кличко в должности главы КГГА.

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