Начальник Киевского метрополитена написал заявление на увольнение — известна причина

Начальник Киевского метрополитена Виктор Брагинский написал заявление об увольнении. Накануне журналисты обнаружили у него незадекларированное имущество.
Увольнение Виктора Брагинского
В КГГА сообщили, что начальник коммунального предприятия "Киевский метрополитен" Виктор Брагинский написал заявление об увольнении.
Обязанности начальника коммунального предприятия будет временно выполнять главный инженер Киевского метрополитена Виктор Выговский.
Расследование о имуществе Виктора Брагинского
Журналисты проекта Bihus.info 14 марта опубликовали первую часть расследования о незадекларированном имуществе Брагинского.
Выяснилось, что мать Брагинского является владелицей двух двухкомнатных квартир в новостройке — ЖК White Lines. Каждая из них стоит от 10 млн. грн.
Бывшая жена Ольга Брагинская приобрела двухкомнатную квартиру в ЖК Ричмонд за 3 млн грн. Журналисты пишут, что пара до сих пор проживает вместе. Также она владеет участком за 760 тысяч долларов в поселке Козин.
Брагинский также продал своей сестре земельный участок в Глебовке за 2 млн грн, который на самом деле стоит гораздо дешевле.
Всего журналисты нашли у Брагинского незадекларированного имущества на 52 млн грн — это официальная зарплата чиновника за 40 лет.
Виктор Брагинский был назначен руководителем КП "Киевский метрополитен" летом 2014 года — это было одно из первых назначений Виталия Кличко в должности главы КГГА.
Больше по теме
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-