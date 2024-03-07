В Киеве снова откроют станцию метро "Днепр" — известна дата

В Киеве с 8 марта возобновляет работу в обычном режиме станция метро "Днепр". Станция была закрыта более двух лет.

Открытие станции Днепр в Киеве

В КГГА сообщают, что график работы станции - с 05:41 до 22:36.

Там обращают внимание, что станция метро «Днепр» – наземная, поэтому во время воздушной тревоги будет закрыта для перевозок пассажиров из соображений безопасности.

Станция "Днепр" на красной ветке метрополитена между станциями "Арсенальная" и "Гидропарк" не работала для перевозок пассажиров с начала полномасштабного вторжения - с 24 февраля 2022 года.

Какие станции метро в Киеве не работают

8 декабря КГГА объявила об остановке движения поездов на отрезке между станциями «Лыбидская» и «Демеевская» Оболонско-Теремковской линии метро.

Причиной послужило разгерметизация тоннеля и появление трещин в его стенах, что привело к подтоплению тоннеля на участке метрополитена.

Ремонт станций будет длиться 6 месяцев. Поезда синей веткой будут курсировать только между станциями «Героев Днепра» и «Лыбидская», которая является конечной. Также работают маршруты наземного транспорта.

Прокуратура уже начала расследование по факту служебной халатности в связи с разгерметизацией тоннеля на станции метро "Демеевская" в Киеве.

7 февраля 2024 года мэр Киева Виталий Кличко заявил, что движение между станциями «Демеевская» и «Лыбидская» возобновят до конца лета этого года.

До этого генеральный директор холдинга, который занимается ремонтом тоннеля между «Демеевской» и «Лыбидской», заявлял , что ремонт должен быть завершен до осени этого года.