В Киеве снова откроют станцию метро "Днепр" — известна дата
Категория
Украина
Дата публикации

В Киеве снова откроют станцию метро "Днепр" — известна дата

КГГА
станция метро "Днепр"
Читати українською

В Киеве с 8 марта возобновляет работу в обычном режиме станция метро "Днепр". Станция была закрыта более двух лет.

Открытие станции Днепр в Киеве

В КГГА сообщают, что график работы станции - с 05:41 до 22:36.

Там обращают внимание, что станция метро «Днепр» – наземная, поэтому во время воздушной тревоги будет закрыта для перевозок пассажиров из соображений безопасности.

Станция "Днепр" на красной ветке метрополитена между станциями "Арсенальная" и "Гидропарк" не работала для перевозок пассажиров с начала полномасштабного вторжения - с 24 февраля 2022 года.

Какие станции метро в Киеве не работают

8 декабря КГГА объявила об остановке движения поездов на отрезке между станциями «Лыбидская» и «Демеевская» Оболонско-Теремковской линии метро.

Причиной послужило разгерметизация тоннеля и появление трещин в его стенах, что привело к подтоплению тоннеля на участке метрополитена.

Ремонт станций будет длиться 6 месяцев. Поезда синей веткой будут курсировать только между станциями «Героев Днепра» и «Лыбидская», которая является конечной. Также работают маршруты наземного транспорта.

Прокуратура уже начала расследование по факту служебной халатности в связи с разгерметизацией тоннеля на станции метро "Демеевская" в Киеве.

7 февраля 2024 года мэр Киева Виталий Кличко заявил, что движение между станциями «Демеевская» и «Лыбидская» возобновят до конца лета этого года.

До этого генеральный директор холдинга, который занимается ремонтом тоннеля между «Демеевской» и «Лыбидской», заявлял , что ремонт должен быть завершен до осени этого года.

Больше по теме

Категория
Проиcшествия
Дата публикации
Додати до обраного
В Киеве подтопило часть тоннеля метро. Полиция начала расследование
Киевская городская прокуратура
Метро
Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
Полиция обыскивает "Киевский метрополитен" и "Метрострой" - фото
полиция
Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
В сети распространили фото просадки грунта возле метро "Демеевская". В КГГА отреагировали
КГГА
Киев

Поделиться

Как вам такое?

Оставаясь на онлайне вы даете согласие на использование файлов cookies, которые помогают нам сделать ваше пребывание здесь более удобным.

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?