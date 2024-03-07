У Києві знову відкриють станцію метро "Дніпро" — відома дата

У Києві з 8 березня відновлює роботу у звичайному режимі станція метро «Дніпро». Станція була зачинена більше двох років.

Відкриття станції Дніпро у Києві

У КМДА повідомляють, що графік роботи станції — з 05:41 до 22:36.

Там звертають увагу на те, що станція метро «Дніпро» – наземна, тому під час повітряної тривоги буде зачинена для перевезень пасажирів із міркувань безпеки.

Станція «Дніпро» на червоній гілці метрополітену між станціями «Арсенальна» і «Гідропарк» не працювала для перевезень пасажирів із початку повномасштабного вторгнення — з 24 лютого 2022 року.

Які станції метро у Києві не працюють

8 грудня КМДА оголосила про зупинку руху поїздів на відрізку між станціями «Либідська» та «Деміївська» Оболонсько-Теремківської лінії метро.

Причиною стала розгерметизація тунелю та поява тріщин у його стінах, що призвело до підтоплення тунелю на ділянці метрополітену.

Ремонт станцій триватиме 6 місяців. Наразі поїзди синьою гілкою курсуватимуть лише між станціями «Героїв Дніпра» та «Либідська», яка є кінцевою. Також працюють маршрути наземного транспорту.

Прокуратура вже розпочала розслідування за фактом службової недбалості у зв'язку з розгерметизацією тунелю на станції метро “Деміївська” у Києві.

7 лютого 2024 року мер Києва Віталій Кличко заявив, що рух між станціями «Деміївська» та «Либідська» відновлять до кінця літа цього року.

До цього генеральний директор холдингу, який займається ремонтом тунелю між «Деміївською» та «Либідською», заявляв, що ремонт мають завершити до осені цього року.