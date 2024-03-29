Зеленский отреагировал на петицию по ограничению работы онлайн-казино — видео
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Украина
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Зеленский отреагировал на петицию по ограничению работы онлайн-казино — видео

Офис Президента Украины
Владимир Зеленский
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Президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на петицию с призывом ограничить деятельность онлайн-казино во время военного положения.

Зеленский поручил предложить решение по онлайн-казино

Сегодня очень быстро собрала необходимые голоса петиция по тематике казино — онлайн-платформ игровых. О том, как это распространено и как это оказывает влияние на часть общества.

Зеленский сказал, что поручил главе Службы безопасности Украины, Госспецсвязи, Минцифры и секретарю СНБО собрать всю аналитику по этому вопросу и на следующей неделе предложить решение.

Петиция об ограничении деятельности онлайн-казино

29 марта на сайте президента была опубликована петиция, зарегистрированная военнослужащим 59 бригады Павлом Петриченко.

Она набрала необходимые 25 тысяч подписей за несколько часов.

В ней Зеленского просят внести в парламент законопроект, во время военного положения:

  • запрещает доступ к онлайн-казино для военнослужащих,

  • запрещает рекламу азартных игр с использованием символики ВСУ,

  • запрещает благотворительным фондам сотрудничать с участниками игорного рынка,

  • запрещает военным частям принимать помощь от участников игорного рынка.

  • запрещает какую-либо рекламу или публичные упоминания фактов предоставления участниками игорного рынка благотворительной помощи военнослужащим;

  • запрещение ломбардам принимать дроны, тепловизоры и другие подобные товары двойного назначения;

  • ввести блокировку веб-сайтов нелегальных казино.

Петриченко отмечает, что игорный бизнес пользуются уязвимостью военных во время войны, умышленно направляя свою рекламу на них, используя символику ВСУ в своих онлайн-казино и отбеливая свою деятельность небольшими благотворительными пожертвованиями в пользу ВСУ.

Нередки случаи, когда игрозависимые военнослужащие тратят на игры все свое денежное обеспечение и берут микрокредиты, этим заводя себя и свои семьи в "долговую яму", или же сдают в ломбарды дроны и тепловизоры, нанося вред не только себе, но и собратьям, - написал военный.

Также, отметил Петриченко, российские онлайн-казино могут получать доступ к личным данным военных, что чревато национальной безопасностью.

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