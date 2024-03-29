Зеленский отреагировал на петицию по ограничению работы онлайн-казино — видео

Президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на петицию с призывом ограничить деятельность онлайн-казино во время военного положения.
Зеленский поручил предложить решение по онлайн-казино
Зеленский сказал, что поручил главе Службы безопасности Украины, Госспецсвязи, Минцифры и секретарю СНБО собрать всю аналитику по этому вопросу и на следующей неделе предложить решение.
Петиция об ограничении деятельности онлайн-казино
29 марта на сайте президента была опубликована петиция, зарегистрированная военнослужащим 59 бригады Павлом Петриченко.
Она набрала необходимые 25 тысяч подписей за несколько часов.
В ней Зеленского просят внести в парламент законопроект, во время военного положения:
запрещает доступ к онлайн-казино для военнослужащих,
запрещает рекламу азартных игр с использованием символики ВСУ,
запрещает благотворительным фондам сотрудничать с участниками игорного рынка,
запрещает военным частям принимать помощь от участников игорного рынка.
запрещает какую-либо рекламу или публичные упоминания фактов предоставления участниками игорного рынка благотворительной помощи военнослужащим;
запрещение ломбардам принимать дроны, тепловизоры и другие подобные товары двойного назначения;
ввести блокировку веб-сайтов нелегальных казино.
Петриченко отмечает, что игорный бизнес пользуются уязвимостью военных во время войны, умышленно направляя свою рекламу на них, используя символику ВСУ в своих онлайн-казино и отбеливая свою деятельность небольшими благотворительными пожертвованиями в пользу ВСУ.
Также, отметил Петриченко, российские онлайн-казино могут получать доступ к личным данным военных, что чревато национальной безопасностью.
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