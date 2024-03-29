Зеленский отреагировал на петицию по ограничению работы онлайн-казино — видео

Президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на петицию с призывом ограничить деятельность онлайн-казино во время военного положения.

Зеленский поручил предложить решение по онлайн-казино

Сегодня очень быстро собрала необходимые голоса петиция по тематике казино — онлайн-платформ игровых. О том, как это распространено и как это оказывает влияние на часть общества. Поделиться

Зеленский сказал, что поручил главе Службы безопасности Украины, Госспецсвязи, Минцифры и секретарю СНБО собрать всю аналитику по этому вопросу и на следующей неделе предложить решение.

Петиция об ограничении деятельности онлайн-казино

29 марта на сайте президента была опубликована петиция, зарегистрированная военнослужащим 59 бригады Павлом Петриченко.

Она набрала необходимые 25 тысяч подписей за несколько часов.

В ней Зеленского просят внести в парламент законопроект, во время военного положения:

запрещает доступ к онлайн-казино для военнослужащих,

запрещает рекламу азартных игр с использованием символики ВСУ,

запрещает благотворительным фондам сотрудничать с участниками игорного рынка,

запрещает военным частям принимать помощь от участников игорного рынка.

запрещает какую-либо рекламу или публичные упоминания фактов предоставления участниками игорного рынка благотворительной помощи военнослужащим;

запрещение ломбардам принимать дроны, тепловизоры и другие подобные товары двойного назначения;

ввести блокировку веб-сайтов нелегальных казино.

Петриченко отмечает, что игорный бизнес пользуются уязвимостью военных во время войны, умышленно направляя свою рекламу на них, используя символику ВСУ в своих онлайн-казино и отбеливая свою деятельность небольшими благотворительными пожертвованиями в пользу ВСУ.

Нередки случаи, когда игрозависимые военнослужащие тратят на игры все свое денежное обеспечение и берут микрокредиты, этим заводя себя и свои семьи в "долговую яму", или же сдают в ломбарды дроны и тепловизоры, нанося вред не только себе, но и собратьям, - написал военный. Поделиться

Также, отметил Петриченко, российские онлайн-казино могут получать доступ к личным данным военных, что чревато национальной безопасностью.