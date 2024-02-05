БЭБ арестовало 700 млн грн украинского онлайн-казино

Счета одного из самых известных онлайн-казино Украины оказались заблокированы из-за подозрения в неуплате более млрд грн налогов.

Счета украинского онлайн-казино арестованы

БЕБ арестовало 700 млн грн на счетах одной из крупнейших в Украине гемблинговых компаний, подозреваемой в уклонении от уплаты 1,2 млрд грн налогов.

Об этом сообщает пресс-служба Бюро экономической безопасности в Facebook.

Детективы БЭБ разоблачили одного из крупнейших лицензиатов азартных игр и интернете в уклонении от уплаты 1,2 млрд грн налогов. По данным следствия, группа лиц из числа сотрудников компании организовывала нелицензионные азартные игры в интернете.

Используя более 30 зеркальных сайтов, имеющих похожие на лицензированный сайт интерфейсы, а также "мискодинг" платежей, они наладили схему уклонения от уплаты налогов в особо крупных размерах.

Лицензиат азартных игр не находился по адресу, определенному в лицензии КРАИЛ. А его должностные лица умышленно скрывали доказательства – документы и другую информацию, необходимые для всестороннего, полного и беспристрастного исследования обстоятельств преступления, – утверждают в Бюро. Поделиться

Добавляется, что на 700 млн грн, размещенных на счетах компании, наложен арест. В настоящее время продолжается досудебное расследование. Процессуальное руководство осуществляют прокуроры Офиса Генерального прокурора.

СБУ заблокировала онлайн-казино

Злоумышленники имели иерархическую управленческую вертикаль, во главе которой стояли россияне.

Украинские граждане в группировке отвечали за поиск офисов и обслуживающего персонала, а также за рекламную поддержку, обустройство компьютерной техники и авторизацию клиентов виртуального казино, – сообщили в СБУ.

Злоумышленники также мониторили платежи и налаживали инфраструктуру, необходимую для работы азартных игр в сети Интернет.

В результате анализа платежных операций установлено, что за период функционирования преступной организации с территории Украины в РФ из-за криптопереводов выведено почти 3 млрд грн.

СБУ полностью заблокировала веб-ресурсы, а также сделала невозможным доступ злоумышленников к платежным системам.

Десять организаторам и участникам группировки, среди которых 5 граждан Украины и 5 РФ, сообщены о подозрении по статьям Уголовного кодекса Украины: