БЭБ арестовало 700 млн грн украинского онлайн-казино

Счета одного из самых известных онлайн-казино Украины оказались заблокированы из-за подозрения в неуплате более млрд грн налогов.
Счета украинского онлайн-казино арестованы
БЕБ арестовало 700 млн грн на счетах одной из крупнейших в Украине гемблинговых компаний, подозреваемой в уклонении от уплаты 1,2 млрд грн налогов.
Об этом сообщает пресс-служба Бюро экономической безопасности в Facebook.
Детективы БЭБ разоблачили одного из крупнейших лицензиатов азартных игр и интернете в уклонении от уплаты 1,2 млрд грн налогов. По данным следствия, группа лиц из числа сотрудников компании организовывала нелицензионные азартные игры в интернете.
Используя более 30 зеркальных сайтов, имеющих похожие на лицензированный сайт интерфейсы, а также "мискодинг" платежей, они наладили схему уклонения от уплаты налогов в особо крупных размерах.
Добавляется, что на 700 млн грн, размещенных на счетах компании, наложен арест. В настоящее время продолжается досудебное расследование. Процессуальное руководство осуществляют прокуроры Офиса Генерального прокурора.
СБУ заблокировала онлайн-казино
Злоумышленники имели иерархическую управленческую вертикаль, во главе которой стояли россияне.
Украинские граждане в группировке отвечали за поиск офисов и обслуживающего персонала, а также за рекламную поддержку, обустройство компьютерной техники и авторизацию клиентов виртуального казино, – сообщили в СБУ.
Злоумышленники также мониторили платежи и налаживали инфраструктуру, необходимую для работы азартных игр в сети Интернет.
В результате анализа платежных операций установлено, что за период функционирования преступной организации с территории Украины в РФ из-за криптопереводов выведено почти 3 млрд грн.
СБУ полностью заблокировала веб-ресурсы, а также сделала невозможным доступ злоумышленников к платежным системам.
Десять организаторам и участникам группировки, среди которых 5 граждан Украины и 5 РФ, сообщены о подозрении по статьям Уголовного кодекса Украины:
ч. 1, ч. 2 ст. 255 (создание, руководство преступным сообществом или преступной организацией, а также участие в ней);
ч. 2 ст. 203-2 (незаконная деятельность по организации или проведению азартных игр, лотерей);
ч. 1, ч. 2 ст. 209 (легализация (отмывание) имущества, полученного преступным путем).
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