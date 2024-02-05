БЕБ арештувало 700 млн грн українського онлайн-казино

Рахунки одного з найвідоміших онлайн-казино України опинилися заблокованими через підозру у несплаті більше млрд грн податків.

Рахунки українського онлайн-казино арештовані

БЕБ арештувало 700 млн грн на рахунках однієї з найбільших в Україні гемблінгових компаній, яку підозрюють в ухиленні від сплати 1,2 млрд грн податків.

Про це повідомляє пресслужба Бюро економічної безпеки у Facebook.

Зазначається, що детективи БЕБ викрили одного з найбільших ліцензіатів азартних ігор і інтернеті в ухиленні від сплати 1,2 млрд грн податків. За даними слідства, група осіб з-поміж співробітників компанії організовувала неліцензійні азартні ігри в інтернеті.

Використовуючи понад 30 дзеркальних сайтів, які мають схожі до ліцензованого сайту інтерфейси, а також "міскодинг" платежів, вони налагодили схему ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах.

Ліцензіат азартних ігор не знаходився за адресою, яка визначена в ліценції КРАІЛ. А його службові особи умисно приховували докази – документи та іншу інформацію, що необхідні для всебічного, повного і неупередженого дослідження обставин злочину, – стверджують у Бюро. Поширити

Додається, що на 700 млн грн, що розміщені на рахунках компанії, накладено арешт. Наразі триває досудове розслідування. Процесуальне керівництво здійснюють прокурори Офісу Генерального прокурора.

СБУ заблокувала онлайн-казино

Зловмисники мали ієрархічну управлінську вертикаль, на чолі якої стояли росіяни.

Українські громадяни в угрупованні відповідали за пошук офісів та обслуговуючого персоналу, а також за рекламну підтримку, облаштування комп’ютерної техніки і авторизацію клієнтів віртуального казино, – повідомили в СБУ.

Зловмисники також моніторили платежі та налагоджували інфраструктуру, необхідну для роботи азартних ігор в мережі «Інтернет».

У результаті аналізу платіжних операцій встановлено, що за період функціонування злочинної організації з території України до РФ через криптоперекази виведено майже 3 млрд грн.

СБУ повністю заблокувала вебресурси, а також унеможливила доступ зловмисників до платіжних систем.

Десятьом організаторам і учасникам угруповання, серед яких 5 громадян України і 5 РФ, повідомлено про підозру за статтями Кримінального кодексу України: