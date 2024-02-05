БЕБ арештувало 700 млн грн українського онлайн-казино

Рахунки одного з найвідоміших онлайн-казино України опинилися заблокованими через підозру у несплаті більше млрд грн податків.
Рахунки українського онлайн-казино арештовані
БЕБ арештувало 700 млн грн на рахунках однієї з найбільших в Україні гемблінгових компаній, яку підозрюють в ухиленні від сплати 1,2 млрд грн податків.
Про це повідомляє пресслужба Бюро економічної безпеки у Facebook.
Зазначається, що детективи БЕБ викрили одного з найбільших ліцензіатів азартних ігор і інтернеті в ухиленні від сплати 1,2 млрд грн податків. За даними слідства, група осіб з-поміж співробітників компанії організовувала неліцензійні азартні ігри в інтернеті.
Використовуючи понад 30 дзеркальних сайтів, які мають схожі до ліцензованого сайту інтерфейси, а також "міскодинг" платежів, вони налагодили схему ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах.
Додається, що на 700 млн грн, що розміщені на рахунках компанії, накладено арешт. Наразі триває досудове розслідування. Процесуальне керівництво здійснюють прокурори Офісу Генерального прокурора.
СБУ заблокувала онлайн-казино
Зловмисники мали ієрархічну управлінську вертикаль, на чолі якої стояли росіяни.
Українські громадяни в угрупованні відповідали за пошук офісів та обслуговуючого персоналу, а також за рекламну підтримку, облаштування комп’ютерної техніки і авторизацію клієнтів віртуального казино, – повідомили в СБУ.
Зловмисники також моніторили платежі та налагоджували інфраструктуру, необхідну для роботи азартних ігор в мережі «Інтернет».
У результаті аналізу платіжних операцій встановлено, що за період функціонування злочинної організації з території України до РФ через криптоперекази виведено майже 3 млрд грн.
СБУ повністю заблокувала вебресурси, а також унеможливила доступ зловмисників до платіжних систем.
Десятьом організаторам і учасникам угруповання, серед яких 5 громадян України і 5 РФ, повідомлено про підозру за статтями Кримінального кодексу України:
ч. 1, ч. 2 ст. 255 (створення, керівництво злочинною спільнотою або злочинною організацією, а також участь у ній);
ч. 2 ст. 203-2 (незаконна діяльність з організації або проведення азартних ігор, лотерей);
ч. 1, ч. 2 ст. 209 (легалізація (відмивання) майна, одержаного злочинним шляхом).
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