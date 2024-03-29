Зеленський відреагував на петицію щодо обмеження роботи онлайн-казино — відео

Президент України Володимир Зеленський відреагував на петицію з закликом обмежити діяльність онлайн-казино під час воєнного стану.

Зеленський доручив запропонувати рішення щодо онлайн-казино

Сьогодні дуже швидко зібрала необхідні голоси петиція щодо тематики казино — онлайн-платформ гральних. Про те, як це поширено і як це впливає на частину суспільства. Поширити

Зеленський сказав, що доручив голові Служби безпеки України, Держспецзвʼязку, Мінцифри та секретарю РНБО зібрати всю аналітику із цього питання і наступного тижня запропонувати рішення.

Петиція про обмеження діяльності онлайн-казино

29 березня на сайті президента була опублікована петиція, зареєстрована військовослужбовцем 59 бригади Павлом Петриченком.

Вона набрала необхідні 25 тисяч підписів за кілька годин.

У ній Зеленського просять внести до парламенту законопроєкт, який на час воєнного стану:

забороняє доступ до онлайн-казино для військовослужбовців,

забороняє рекламу азартних ігор з використанням символіки ЗСУ,

забороняє благодійним фондам співпрацювати з учасниками грального ринку,

забороняє військовим частинам приймати допомогу від учасників грального ринку.

забороняє будь-яку рекламу або публічні згадки фактів надання учасниками грального ринку благодійної допомоги військовослужбовцям;

заборону ломбардам приймати дрони, тепловізори та інші схожі товари подвійного призначення;

запровадити блокування вебсайтів нелегальних казино.

Петриченко зазначає, що гральний бізнес користаються вразливістю військових під час війни, навмисне спрямовуючи свою рекламу на них, використовуючи символіку ЗСУ у своїх онлайн-казино та “відбілюючи” свою діяльність невеликим благодійними пожертвами на користь ЗСУ.

Непоодинокими є випадки, коли ігрозалежні військовослужбовці витрачають на ігри все своє грошове забезпечення та беруть мікрокредити, цим заводячи себе та свої сім'ї в „боргову яму“, або ж здають до ломбардів дрони й тепловізори, цим завдаючи шкоди не лише собі, а й побратимам, — написав військовий. Поширити

Також, зазначив Петриченко, російські онлайн-казино можуть отримувати доступ до особистих даних військових, що загрожує національній безпеці.