Зеленський відреагував на петицію щодо обмеження роботи онлайн-казино — відео

Президент України Володимир Зеленський відреагував на петицію з закликом обмежити діяльність онлайн-казино під час воєнного стану.
Зеленський доручив запропонувати рішення щодо онлайн-казино
Зеленський сказав, що доручив голові Служби безпеки України, Держспецзвʼязку, Мінцифри та секретарю РНБО зібрати всю аналітику із цього питання і наступного тижня запропонувати рішення.
Петиція про обмеження діяльності онлайн-казино
29 березня на сайті президента була опублікована петиція, зареєстрована військовослужбовцем 59 бригади Павлом Петриченком.
Вона набрала необхідні 25 тисяч підписів за кілька годин.
У ній Зеленського просять внести до парламенту законопроєкт, який на час воєнного стану:
забороняє доступ до онлайн-казино для військовослужбовців,
забороняє рекламу азартних ігор з використанням символіки ЗСУ,
забороняє благодійним фондам співпрацювати з учасниками грального ринку,
забороняє військовим частинам приймати допомогу від учасників грального ринку.
забороняє будь-яку рекламу або публічні згадки фактів надання учасниками грального ринку благодійної допомоги військовослужбовцям;
заборону ломбардам приймати дрони, тепловізори та інші схожі товари подвійного призначення;
запровадити блокування вебсайтів нелегальних казино.
Петриченко зазначає, що гральний бізнес користаються вразливістю військових під час війни, навмисне спрямовуючи свою рекламу на них, використовуючи символіку ЗСУ у своїх онлайн-казино та “відбілюючи” свою діяльність невеликим благодійними пожертвами на користь ЗСУ.
Також, зазначив Петриченко, російські онлайн-казино можуть отримувати доступ до особистих даних військових, що загрожує національній безпеці.
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