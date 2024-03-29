Президент Володимир Зеленський не виключив, що цього року українські військові можуть перейти у новий контрнаступ на фронті.
Які умови потрібні для проведення контрнаступу ЗСУ цього року
Глава держави зазначив, що після захоплення окупаційною армією РФ Авдіївки на Донеччині, ЗСУ, завдяки вмілим крокам, стабілізували ситуацію на фронті.
Зеленський підкреслив, що у разі збереження стабільної ситуації на фронті, в України буде час озброїти і навчити нові бригади для проведення контрнаступу цього року.
Що Україна робитиме у разі відсутності допомоги з боку США
Зеленський підкреслив, що за відсутності військової допомоги з боку США Україні доведеться поступово відступати, залишаючи Росії території на сході України.
Глава держави підкреслив, що якщо для утримання лінії фронту необхідно близько 8 тис артилерійських боєприпасів на день, а є лише тільки 2 тис, доводиться відступати, скорочуючи лінію фронту.
За його словами, у іншому випадку окупаційна армія РФ отримає змогу вести наступ у напрямку великих українських міст.
Глава держави у відповідь на питання, чи не занадто американський лідер Джо Байден обережний у наданні допомоги Україні, зазначив, що глава Білого дому обережно ставиться до загрози ядерного удару з боку РФ.
На думку Зеленського, кремлівський диктатор Володимир Путін не наважиться на застосування ядерної зброї, однак при цьому очільник Кремля є занадто непередбачуваним.
Зеленський стосовно реакції США на атаки українських дронів по НПЗ на території РФ
Глава держави визнав, що США негативно відреагували на атаки українських дронів по НПЗ на території РФ.
При цьому Зеленський зазначив, що Білий дім не може обмежити Україну у використанні зброї власного виробництва.
Зеленський також заявив, що країна може зупинити російські удари по енергомережу України лише у тому випадку, як змусить Кремль заплатити таку ж ціну.. Голова держави назвав це справедливим.
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