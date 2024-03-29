Президент Володимир Зеленський не виключив, що цього року українські військові можуть перейти у новий контрнаступ на фронті.

Які умови потрібні для проведення контрнаступу ЗСУ цього року

Глава держави зазначив, що після захоплення окупаційною армією РФ Авдіївки на Донеччині, ЗСУ, завдяки вмілим крокам, стабілізували ситуацію на фронті.

Зеленський підкреслив, що у разі збереження стабільної ситуації на фронті, в України буде час озброїти і навчити нові бригади для проведення контрнаступу цього року.

Якщо ви не будете робити кроки вперед для підготовки нового контрнаступу, Росія їх зробить. Ось чого ми навчилися в цій війні: якщо ви цього не зробите, це зробить Росія, — пояснив глава держави. Поширити

Що Україна робитиме у разі відсутності допомоги з боку США

Зеленський підкреслив, що за відсутності військової допомоги з боку США Україні доведеться поступово відступати, залишаючи Росії території на сході України.

Якщо немає підтримки США, значить, у нас немає ні ППО, ні ракет Patriot, ні перешкод для радіоелектронної боротьби, ні 155-міліметрових артилерійських снарядів. Це означає, що ми будемо повертатися, відступати, крок за кроком, маленькими кроками, — пояснив президент. Поширити

Глава держави підкреслив, що якщо для утримання лінії фронту необхідно близько 8 тис артилерійських боєприпасів на день, а є лише тільки 2 тис, доводиться відступати, скорочуючи лінію фронту.

За його словами, у іншому випадку окупаційна армія РФ отримає змогу вести наступ у напрямку великих українських міст.

Ми намагаємося знайти спосіб не відступати, — підкреслив Зеленський. Поширити

Глава держави у відповідь на питання, чи не занадто американський лідер Джо Байден обережний у наданні допомоги Україні, зазначив, що глава Білого дому обережно ставиться до загрози ядерного удару з боку РФ.

На думку Зеленського, кремлівський диктатор Володимир Путін не наважиться на застосування ядерної зброї, однак при цьому очільник Кремля є занадто непередбачуваним.

Він божевільний. У світі немає нікого, хто міг би на 100 відсотків сказати, що він робитиме. Ось чому Байден обережний, — пояснив Зеленський. Поширити

Зеленський стосовно реакції США на атаки українських дронів по НПЗ на території РФ

Глава держави визнав, що США негативно відреагували на атаки українських дронів по НПЗ на території РФ.

При цьому Зеленський зазначив, що Білий дім не може обмежити Україну у використанні зброї власного виробництва.

Зеленський також заявив, що країна може зупинити російські удари по енергомережу України лише у тому випадку, як змусить Кремль заплатити таку ж ціну.. Голова держави назвав це справедливим.