Боец ВСУ героически спас собратьев от химоружия — видео

В ВСУ рассказали о подвиге бойца на псевдо "Ярый"

На днях противник совершил сброс газовой гранаты в блиндаж бойцов стрелкового батальона. Однако стальной на псевдо "Ярый" среагировал мгновенно и выбросил гранату наружу, — говорится в сообщении. Поделиться

Отмечается, что оккупанты сбросили газовую гранату с дрона по позициям украинских сил обороны. Она была наполнена газом, поражающим дыхательную систему.

На момент атаки окупантов в блиндаже находились четыре украинских защитника. Военный с позывным "Ярый" быстро среагировал на ситуацию и выбросил орудия убийства оккупантов за пределы позиций, тем самым спас жизнь своих собратьев. Однако во время этого получил химический ожог руки.

Такое впечатление у меня, что они от тупика пробуют чем-нибудь нас взять. Но у них ничего не получится, — говорит мужчина. Поделиться

Что известно об использовании химоружия оккупантами

Напомним, представитель Таврического направления заявлял, что россияне за день девять раз сбросили на позиции ВСУ боеприпасы с химоружием. Средство, которое сбросили россияне, похоже на то, что применяется полицией для разгона митингов. Спикер добавил, что оккупанты уже не впервые используют это вещество на фронте.

Также сообщалось, что с начала 2024 года россияне совершили 346 химических атак против украинских военных.

Недавно оккупанты в течение суток атаковали химическим оружием украинские силы обороны более 15 раз.

Аналитики ISW тоже отмечали, что армия РФ все чаще стала использовать химическое оружие против ВСУ.