Боец ВСУ героически спас собратьев от химоружия — видео

Враг нарушает законы ведения войны и использует на поле боя химическое оружие.
В ВСУ рассказали о подвиге бойца на псевдо "Ярый"
Отмечается, что оккупанты сбросили газовую гранату с дрона по позициям украинских сил обороны. Она была наполнена газом, поражающим дыхательную систему.
На момент атаки окупантов в блиндаже находились четыре украинских защитника. Военный с позывным "Ярый" быстро среагировал на ситуацию и выбросил орудия убийства оккупантов за пределы позиций, тем самым спас жизнь своих собратьев. Однако во время этого получил химический ожог руки.
Что известно об использовании химоружия оккупантами
Напомним, представитель Таврического направления заявлял, что россияне за день девять раз сбросили на позиции ВСУ боеприпасы с химоружием. Средство, которое сбросили россияне, похоже на то, что применяется полицией для разгона митингов. Спикер добавил, что оккупанты уже не впервые используют это вещество на фронте.
Также сообщалось, что с начала 2024 года россияне совершили 346 химических атак против украинских военных.
Недавно оккупанты в течение суток атаковали химическим оружием украинские силы обороны более 15 раз.
Аналитики ISW тоже отмечали, что армия РФ все чаще стала использовать химическое оружие против ВСУ.
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