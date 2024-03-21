Как мотивировать людей вступать в армию. Боец "Файтер" назвал одно из решений — видео

Боец роты "Гонор" батальона "Волки Да Винчи" Андрей Хохлов на позывной "Файтер" в интервью online.ua рассказал, что среди украинцев не чувствуется достаточной мотивации вступать в ряды ВСУ.
Как власть должна мотивировать людей вступать в армию
"Файтер" рассказал, что на войне критически не хватает людей.
Боец батальона "Волки Да Винчи" подчеркивает, что профессиональная армия — это мотивированные люди и специалисты своего дела. Они не только могут стрелять из автомата, но использовать все, что под руками.
Лучше два мотивированных военных, чем шесть или семь, которые сбегают с позиции, говорит "Файтер".
Также важно донести до людей, что военный — это рыцарь нашей страны. В качестве примера военный приводит пример США, где военнослужащих уважают.
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