Как мотивировать людей вступать в армию. Боец "Файтер" назвал одно из решений — видео

Боец роты "Гонор" батальона "Волки Да Винчи" Андрей Хохлов на позывной "Файтер" в интервью online.ua рассказал, что среди украинцев не чувствуется достаточной мотивации вступать в ряды ВСУ.

Как власть должна мотивировать людей вступать в армию

"Файтер" рассказал, что на войне критически не хватает людей.

Теперь не чувствуется достаточной мотивации у украинцев вступать в ряды ВСУ. Они не думают, что идут защищать свою нацию, а ищут оправдания: "Власть и волонтеры воруют", "Я не пойду, потому что меня убьют", "Я не родился для того, чтобы воевать". Поделиться

Боец батальона "Волки Да Винчи" подчеркивает, что профессиональная армия — это мотивированные люди и специалисты своего дела. Они не только могут стрелять из автомата, но использовать все, что под руками.

Власть должна создать профессиональную армию и мотивировать людей. Один из вариантов — это поднять зарплату военным до 300 тысяч гривен. Андрей "Файтер" Хохлов Боец роты "Гонор" батальона "Волки Да Винчи"

Лучше два мотивированных военных, чем шесть или семь, которые сбегают с позиции, говорит "Файтер".

Люди понимают, что рискуют жизнью, но имеют возможность содержать свою семью и оставить что-то после себя. Поделиться

Также важно донести до людей, что военный — это рыцарь нашей страны. В качестве примера военный приводит пример США, где военнослужащих уважают.