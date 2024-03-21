Как мотивировать людей вступать в армию. Боец "Файтер" назвал одно из решений — видео
Категория
Украина
Дата публикации

Как мотивировать людей вступать в армию. Боец "Файтер" назвал одно из решений — видео

"Файтер"
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Источник:  online.ua

Боец роты "Гонор" батальона "Волки Да Винчи" Андрей Хохлов на позывной "Файтер" в интервью online.ua рассказал, что среди украинцев не чувствуется достаточной мотивации вступать в ряды ВСУ.

Как власть должна мотивировать людей вступать в армию

"Файтер" рассказал, что на войне критически не хватает людей.

Теперь не чувствуется достаточной мотивации у украинцев вступать в ряды ВСУ. Они не думают, что идут защищать свою нацию, а ищут оправдания: "Власть и волонтеры воруют", "Я не пойду, потому что меня убьют", "Я не родился для того, чтобы воевать".

Боец батальона "Волки Да Винчи" подчеркивает, что профессиональная армия — это мотивированные люди и специалисты своего дела. Они не только могут стрелять из автомата, но использовать все, что под руками.

Власть должна создать профессиональную армию и мотивировать людей. Один из вариантов — это поднять зарплату военным до 300 тысяч гривен.

Андрей "Файтер" Хохлов

Андрей "Файтер" Хохлов

Боец роты "Гонор" батальона "Волки Да Винчи"

Лучше два мотивированных военных, чем шесть или семь, которые сбегают с позиции, говорит "Файтер".

Люди понимают, что рискуют жизнью, но имеют возможность содержать свою семью и оставить что-то после себя.

Также важно донести до людей, что военный — это рыцарь нашей страны. В качестве примера военный приводит пример США, где военнослужащих уважают.

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