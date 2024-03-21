Як мотивувати людей вступати до армії. Боєць "Файтер" назвав одне з рішень — відео

Боєць роти “Гонор” батальйону “Вовки Да Вінчі” Андрій Хохлов на позивний “Файтер” в інтерв'ю online.ua розповів, що наразі серед українців не відчувається достатньої мотивації вступати до лав ЗСУ.
Як влада має мотивувати людей вступати до війська
“Файтер” розповів, що на війні критично не вистачає людей.
Боєць батальйону “Вовки Да Вінчі” підкреслює, що професійна армія — це вмотивовані люди та фахівці своєї справи. Вони не тільки можуть стріляти з автомата, а й використати все, що під руками.
Краще два мотивованих військових, ніж шість чи сім, які тікають з позиції, каже "Файтер".
Також важливо донести до людей, що військовий — це лицар нашої країни. Як приклад військовий наводить приклад США, де військовослужбовців поважають.
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