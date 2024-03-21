Як мотивувати людей вступати до армії. Боєць "Файтер" назвав одне з рішень — відео
Категорія
Україна
Дата публікації

Як мотивувати людей вступати до армії. Боєць "Файтер" назвав одне з рішень — відео

Андрій Хохлов
Джерело:  online.ua

Боєць роти “Гонор” батальйону “Вовки Да Вінчі” Андрій Хохлов на позивний “Файтер” в інтерв'ю online.ua розповів, що наразі серед українців не відчувається достатньої мотивації вступати до лав ЗСУ. 

Як влада має мотивувати людей вступати до війська

“Файтер” розповів, що на війні критично не вистачає людей.

Тепер не відчувається достатньої мотивації в українців вступати до лав ЗСУ. Вони не думають, що йдуть захищати свою націю, а шукають виправдання: “Влада та волонтери крадуть”, “Я не піду, бо мене вб'ють”, “Я не народився для того, щоб воювати”.

Боєць батальйону “Вовки Да Вінчі” підкреслює, що професійна армія — це вмотивовані люди та фахівці своєї справи. Вони не тільки можуть стріляти з автомата, а й використати все, що під руками.

Влада має створити професійну армію та мотивувати людей. Один з варіантів — це підняти зарплату військовим до 300 тисяч гривень.

Андрій “Файтер” Хохлов

Андрій “Файтер” Хохлов

Боєць роти “Гонор” батальйону “Вовки Да Вінчі”

Краще два мотивованих військових, ніж шість чи сім, які тікають з позиції, каже "Файтер".

Люди розуміють, що ризикують життям, але мають можливість утримувати свою сім'ю та залишити щось після себе.

Також важливо донести до людей, що військовий — це лицар нашої країни. Як приклад військовий наводить приклад США, де військовослужбовців поважають.

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