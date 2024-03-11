До Ради планують подати законопроект про бронювання від мобілізації

Що відомо про проект щодо економічного бронювання від мобілізації

За словами керівника парламентського комітету з питань економічного розвитку Дмитра Наталухи, наразі на розгляді нардепів перебувають дві моделі економічного бронювання.

Одна модель - це, власне, модель, яка народилася в Офісі президента, про 35 тисяч гривень. І друга модель - це та, над якою ми працюємо з командою. Це модель про сплату додаткового військового збору за кожну заброньовану особу, незалежно від її посади, заробітної плати чи якихось інших критерій, - пояснює Наталуха. Поширити

Він зазначив, що розмір військового збору становить 20 тис грн за кожну особу, яка отримала бронь.

Це дві базові моделі, відрізняються вони тим, що в першій моделі з 35 тисяч гривень.Вона не передбачає фізосіб-підприємців, вона не розповсюджуватиметься на них. Це перше. Друге, там частина коштів, оскільки це заробітна плата, то десь щонайменше третина коштів йтиме в місцевий бюджет, а не безпосередньо на ЗСУ. Третя історія, що зарплата мінімальна, з якої можна забронюватися 35 тисяч гривень, буде вищою, ніж мінімальна заробітна плата у війську, яке сьогодні становить трохи більш як 20 тисяч гривень, - підкреслив нардеп. Поширити

Він припустив, що така ініціатива може бути сприйнята досить неоднозначно.

Що ці всі закиди, які ми час від часу чуємо від опонентів мобілізації, про те, що мало того, що там забрали у військо, ще й дали таку зарплату, яка не дозволяє прогодувати родину, це підсилить їхні аргументи, нам би цього дуже не хотілося. З іншої сторони, є позитивний аспект, ця модель вибілює заробітні плати, які платяться в конвертах. Може бути таке абсолютно, що дуже багато цих зарплат з конвертів перейдуть в білу зарплату, щоб забронювати співробітників, - підкреслив Наталуха. Поширити

Яка ціль збільшення розміру військового збору

Він додав, що модель про сплату збільшеного військового збору не має на меті вибілення зарплат.

Наша ціль - це якраз акумуляція і мобілізація фінансів і фінансових ресурсів, конкретно на ЗСУ. Саме тому ми хочемо піти через збільшення розміру сплати військового збору, для того, щоб ці гроші йшли виключно на ЗСУ, ні на які місцеві бюджети, ні на які фонди інші, а конкретно на Збройні сили, - пояснює нардеп. Поширити

По-друге, за словами Наталухи, депутатська модель передбачає можливість бронювання фізичних осіб-підприємців.

І третє, у нас немає критерію по мінімальних зарплатах, посадах, що напевно дозволяє говорити про те, що ми не створюємо цього дисбалансу, тобто формально, якщо ти не воюєш і тебе забронювали за 20 тисяч гривень, то можна абсолютно адекватно сказати, що ти платиш 20 тисяч гривень за когось, хто воює, - підкреслив Наталуха. Поширити

Він очікує, що до кінця березня законопроект буде зареєстрований у Верховній Раді.

При цьому нардеп додав, що проект закону не буде розглядатись у межах законопроекту про мобілізацію.

За його словами, законопроект про мобілізацію має йти своїм шляхом і там має бути "мінімальна кількість речей, яка може становити загрозу його неприйняття".