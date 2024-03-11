До Ради планують подати законопроект про бронювання від мобілізації

Наприкінці березня у Верховній Раді планують зареєструвати проект закону про економічне бронювання від мобілізації.
Що відомо про проект щодо економічного бронювання від мобілізації
За словами керівника парламентського комітету з питань економічного розвитку Дмитра Наталухи, наразі на розгляді нардепів перебувають дві моделі економічного бронювання.
Він зазначив, що розмір військового збору становить 20 тис грн за кожну особу, яка отримала бронь.
Він припустив, що така ініціатива може бути сприйнята досить неоднозначно.
Яка ціль збільшення розміру військового збору
Він додав, що модель про сплату збільшеного військового збору не має на меті вибілення зарплат.
По-друге, за словами Наталухи, депутатська модель передбачає можливість бронювання фізичних осіб-підприємців.
Він очікує, що до кінця березня законопроект буде зареєстрований у Верховній Раді.
При цьому нардеп додав, що проект закону не буде розглядатись у межах законопроекту про мобілізацію.
За його словами, законопроект про мобілізацію має йти своїм шляхом і там має бути "мінімальна кількість речей, яка може становити загрозу його неприйняття".
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