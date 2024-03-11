До Ради планують подати законопроект про бронювання від мобілізації
Категорія
Україна
Дата публікації

До Ради планують подати законопроект про бронювання від мобілізації

Військові ЗСУ
Джерело:  Суспільне

Наприкінці березня у Верховній Раді планують зареєструвати проект закону про економічне бронювання від мобілізації. 

Що відомо про проект щодо економічного бронювання від мобілізації

За словами керівника парламентського комітету з питань економічного розвитку Дмитра Наталухи, наразі на розгляді нардепів перебувають дві моделі економічного бронювання.

Одна модель - це, власне, модель, яка народилася в Офісі президента, про 35 тисяч гривень. І друга модель - це та, над якою ми працюємо з командою. Це модель про сплату додаткового військового збору за кожну заброньовану особу, незалежно від її посади, заробітної плати чи якихось інших критерій, - пояснює Наталуха.

Він зазначив, що розмір військового збору становить 20 тис грн за кожну особу, яка отримала бронь.

Це дві базові моделі, відрізняються вони тим, що в першій моделі з 35 тисяч гривень.Вона не передбачає фізосіб-підприємців, вона не розповсюджуватиметься на них. Це перше. Друге, там частина коштів, оскільки це заробітна плата, то десь щонайменше третина коштів йтиме в місцевий бюджет, а не безпосередньо на ЗСУ. Третя історія, що зарплата мінімальна, з якої можна забронюватися 35 тисяч гривень, буде вищою, ніж мінімальна заробітна плата у війську, яке сьогодні становить трохи більш як 20 тисяч гривень, - підкреслив нардеп.

Він припустив, що така ініціатива може бути сприйнята досить неоднозначно.

Що ці всі закиди, які ми час від часу чуємо від опонентів мобілізації, про те, що мало того, що там забрали у військо, ще й дали таку зарплату, яка не дозволяє прогодувати родину, це підсилить їхні аргументи, нам би цього дуже не хотілося. З іншої сторони, є позитивний аспект, ця модель вибілює заробітні плати, які платяться в конвертах. Може бути таке абсолютно, що дуже багато цих зарплат з конвертів перейдуть в білу зарплату, щоб забронювати співробітників, - підкреслив Наталуха.

Яка ціль збільшення розміру військового збору

Він додав, що модель про сплату збільшеного військового збору не має на меті вибілення зарплат.

Наша ціль - це якраз акумуляція і мобілізація фінансів і фінансових ресурсів, конкретно на ЗСУ. Саме тому ми хочемо піти через збільшення розміру сплати військового збору, для того, щоб ці гроші йшли виключно на ЗСУ, ні на які місцеві бюджети, ні на які фонди інші, а конкретно на Збройні сили, - пояснює нардеп.

По-друге, за словами Наталухи, депутатська модель передбачає можливість бронювання фізичних осіб-підприємців.

І третє, у нас немає критерію по мінімальних зарплатах, посадах, що напевно дозволяє говорити про те, що ми не створюємо цього дисбалансу, тобто формально, якщо ти не воюєш і тебе забронювали за 20 тисяч гривень, то можна абсолютно адекватно сказати, що ти платиш 20 тисяч гривень за когось, хто воює, - підкреслив Наталуха.

Він очікує, що до кінця березня законопроект буде зареєстрований у Верховній Раді.

При цьому нардеп додав, що проект закону не буде розглядатись у межах законопроекту про мобілізацію.

За його словами, законопроект про мобілізацію має йти своїм шляхом і там має бути "мінімальна кількість речей, яка може становити загрозу його неприйняття".

Тому, що ми підтримуємо мобілізацію, але наша філософія полягає в тому, що економічне бронювання якраз сприятиме фінансуванню цієї мобілізації й, значить, пришвидшить ротацію і демобілізацію наших солдатів, - зазначив Наталуха.

Більше по темі

Категорія
Культура
Дата публікації
Додати до обраного
Мобілізація артистів. Фагот з ТНМК різко відповів Олегу Скрипці
Олег Фагот Михайлюта
Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
Законопроєкт про мобілізацію засуджених внесуть до Ради наступного тижня
Мобілізація
Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
На кордоні зі Словаччиною затримано групу ухилянтів від мобілізації
Держприкордонслужба України
Ухилянти

Поширити

Як вам таке?

Залишаючись на онлайні ви даєте згоду на використання файлів cookies, які допомагають нам зробити ваше перебування тут ще зручнішим

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?