В конце марта в Верховной Раде планируется зарегистрировать проект закона об экономическом бронировании от мобилизации.
Что известно о проекте по экономическому бронированию от мобилизации
По словам руководителя парламентского комитета по вопросам экономического развития Дмитрия Наталухи, в настоящее время на рассмотрении нардепов находятся две модели экономического бронирования.
Он отметил, что размер военного сбора составляет 20 тыс грн за каждое лицо, получившее бронь.
Он предположил, что подобная инициатива может быть воспринята достаточно неоднозначно.
Какова цель увеличения размера военного сбора
Он добавил, что модель об уплате увеличенного военного сбора не преследует цель отбеливания зарплат.
Во-вторых, по словам Натальи, депутатская модель предусматривает возможность бронирования физических лиц-предпринимателей.
Он ожидает, что до конца марта законопроект будет зарегистрирован в Верховной Раде.
При этом нардеп добавил, что проект закона не будет рассматриваться в рамках законопроекта о мобилизации.
По его словам, законопроект о мобилизации должен идти своим путем и там должно быть "минимальное количество вещей, которое может представлять угрозу его неприятию".
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