В Раду планируют подать законопроект о бронировании от мобилизации
Категория
Украина
Дата публикации

В Раду планируют подать законопроект о бронировании от мобилизации

Военные ВСУ
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Источник:  Суспільне

В конце марта в Верховной Раде планируется зарегистрировать проект закона об экономическом бронировании от мобилизации.

Что известно о проекте по экономическому бронированию от мобилизации

По словам руководителя парламентского комитета по вопросам экономического развития Дмитрия Наталухи, в настоящее время на рассмотрении нардепов находятся две модели экономического бронирования.

Одна модель – это, собственно, модель, которая родилась в Офисе президента, о 35 тысячах гривен. И вторая модель – это та, над которой мы работаем с командой. Это модель об уплате дополнительного военного сбора за каждое забронированное лицо, независимо от его должности, заработной платы или каких-либо других критерий, - объясняет Наталуха.

Он отметил, что размер военного сбора составляет 20 тыс грн за каждое лицо, получившее бронь.

Это две базовые модели, отличаются они тем, что у первой модели из 35 тысяч гривен. Она не предусматривает физлиц-предпринимателей, она не будет распространяться на них. Это первое. Во-вторых, там часть средств, поскольку это заработная плата, то по меньшей мере треть средств будет уходить в местный бюджет, а не непосредственно на ВСУ. Третья история, что зарплата минимальная, из которой можно забронировать 35 тысяч гривен, будет выше минимальной заработной платы в войске, которое сегодня составляет чуть более 20 тысяч гривен, - подчеркнул нардеп.

Он предположил, что подобная инициатива может быть воспринята достаточно неоднозначно.

Что все эти упреки, которые мы время от времени слышим от оппонентов мобилизации, о том, что мало того, что там забрали в армию, еще и дали такую зарплату, которая не позволяет прокормить семью, это усилит их аргументы, нам бы этого очень не хотелось. С другой стороны есть положительный аспект, эта модель отбеливает заработные платы, которые платятся в конвертах. Может быть такое абсолютно, что очень многие из этих зарплат с конвертов перейдут в белую зарплату, чтобы забронировать сотрудников, - подчеркнул Наталуха.

Какова цель увеличения размера военного сбора

Он добавил, что модель об уплате увеличенного военного сбора не преследует цель отбеливания зарплат.

Наша цель – это как раз аккумуляция и мобилизация финансов и финансовых ресурсов, именно на ВСУ. Именно поэтому мы хотим пойти из-за увеличения размера уплаты военного сбора, для того чтобы эти деньги шли исключительно на ВСУ, ни на какие местные бюджеты, ни на какие фонды другие, а конкретно на Вооруженные силы, - объясняет нардеп.

Во-вторых, по словам Натальи, депутатская модель предусматривает возможность бронирования физических лиц-предпринимателей.

И третье, у нас нет критерия по минимальным зарплатам, должностям, что наверняка позволяет говорить о том, что мы не создаем этого дисбаланса, то есть формально, если ты не воюешь и тебя забронировали за 20 тысяч гривен, то можно абсолютно адекватно сказать, что ты платишь 20 тысяч гривен за кого-то, кто воюет, – подчеркнул Наталуха.

Он ожидает, что до конца марта законопроект будет зарегистрирован в Верховной Раде.

При этом нардеп добавил, что проект закона не будет рассматриваться в рамках законопроекта о мобилизации.

По его словам, законопроект о мобилизации должен идти своим путем и там должно быть "минимальное количество вещей, которое может представлять угрозу его неприятию".

Потому что мы поддерживаем мобилизацию, но наша философия состоит в том, что экономическое бронирование как раз будет способствовать финансированию этой мобилизации и, значит, ускорит ротацию и демобилизацию наших солдат, - отметил Наталуха.

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