Мобилизация артистов. Фагот из ТНМК резко ответил Олегу Скрипке

Олег Фагот Михайлюта из группы ТНМК эмоционально отреагировал на слова Олега Скрипки о том, что артиста не стоит спрашивать о мобилизации.

Фагот из ТНМК считает, что все украинцы должны защищать страну

По мнению артиста, украинские звезды должны быть готовы взять в руки оружие.

Несмотря на это, Фагот не отрицает, что есть люди, более профессиональные военные, однако сейчас война находится на том этапе, когда требуется привлечение как можно большего количества людей.

Да никто не фронтовик! То, что нам просто отдать страну в руки врагу? Ясно, что есть люди более причастные к военному делу и имеют к тому способность. Однако надо понимать, что сейчас каждый мужчина в Украине должен уметь защищать себя, своих близких, родную деревню или город. Олег "Фагот" Михайлюта Фронтмен ТНМК

По убеждению украинского певца, война касается звезд, равно как и всех остальных, поэтому популярность и медийность не освобождают от обязанности защиты родины.

Никто из нас не выбирал путь стать убийцей, но когда идут убивать тебя — нужно брать в руки оружие. Это касается абсолютно всех, и артисты не исключение. Не умеешь обращаться с оружием или управлять дроном — иди учись, — подчеркнул Фагот. Поделиться

Что Олег Скрипка говорил о мобилизации

По убеждению Олега Скрипки, в Украине не такая уж "тотальная" война, чтобы запрещать всем мужчинам выезжать.

Именно поэтому он предлагает в некоторых случаях сделать правило, согласно которому можно было бы пересекать границу за донат.

Во время нового интервью, ведущая напомнила эти слова артисту. На этот раз Олег Скрипка начал утверждать, что не специалист в этом вопросе.