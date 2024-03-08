Мобилизация артистов. Фагот из ТНМК резко ответил Олегу Скрипке

Олег Фагот Михайлюта из группы ТНМК эмоционально отреагировал на слова Олега Скрипки о том, что артиста не стоит спрашивать о мобилизации.
Фагот из ТНМК считает, что все украинцы должны защищать страну
По мнению артиста, украинские звезды должны быть готовы взять в руки оружие.
Несмотря на это, Фагот не отрицает, что есть люди, более профессиональные военные, однако сейчас война находится на том этапе, когда требуется привлечение как можно большего количества людей.
По убеждению украинского певца, война касается звезд, равно как и всех остальных, поэтому популярность и медийность не освобождают от обязанности защиты родины.
Что Олег Скрипка говорил о мобилизации
По убеждению Олега Скрипки, в Украине не такая уж "тотальная" война, чтобы запрещать всем мужчинам выезжать.
Именно поэтому он предлагает в некоторых случаях сделать правило, согласно которому можно было бы пересекать границу за донат.
Во время нового интервью, ведущая напомнила эти слова артисту. На этот раз Олег Скрипка начал утверждать, что не специалист в этом вопросе.
Ольга Немцева попыталась объяснить важность темы, но Скрипка заявил, что он "баянист", и спрашивать у него о мобилизации — неуместно.
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