У певца MELOVINа обнаружили серьезную неизлечимую болезнь

Что известно о болезни MELOVINа

В своем официальном профиле в сетях Тик-Ток певец рассказал, что у него обнаружили неизлечимую болезнь, о которой он знает уже длительное время, но решил поделиться этим с поклонниками только сейчас.

У меня неизлечимая болезнь, которая, к сожалению, не лечится, не излечивается. Я давно об этом хотел рассказать, но сам не мог собрать себя воедино. Вы многие меня спрашивали, почему я резко похудел, как вы пишете улучшился. Но все не просто так. Я хочу поделиться этим с вами, потому что вы моя семья и вы должны об этом знать. Многие люди либо догадываются, либо делают на это какие-то намеки и мне это немного режет. Я подумал, что надо поговорить. Для меня это тяжело, - сказал MELOVIN Поделиться

По словам певца, он долго проходил различные медицинские обследования, однако диагноз все же подтвердился.

Подробнее о заболевании певца

Подробности певец пообещал рассказать в своем профиле в Инстаграмме, который, конечно же, оказался закрытым для подписчиков.

Уже через несколько часов он опубликовал обращение, в котором сказал, что ему нужно определенное время, чтобы все рассказать. Потом спросил поклонников, давно ли они сдавали анализы крови, таким образом намекнув на болезнь.

Уже впоследствии Константин Бочаров (настоящее имя MELOVIN) опубликовал фотографии со своей медицинской карты, на которых частично виден диагноз — гепатит с выраженной активностью. Однако сам певец держит интригу и не рассказывает окончательного диагноза.

В комментариях в Тик-ток подписчики, конечно же, сразу активно начали обсуждать эту новость. Первым предположением стали болезнь ВИЧ и рак.