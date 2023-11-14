У певца MELOVINа обнаружили серьезную неизлечимую болезнь

Известный украинский певец, победитель шестого сезона украинского вокального шоу "X-Фактор" MELOVIN шокировал поклонников печальным известием.
Что известно о болезни MELOVINа
В своем официальном профиле в сетях Тик-Ток певец рассказал, что у него обнаружили неизлечимую болезнь, о которой он знает уже длительное время, но решил поделиться этим с поклонниками только сейчас.
По словам певца, он долго проходил различные медицинские обследования, однако диагноз все же подтвердился.
Подробнее о заболевании певца
Подробности певец пообещал рассказать в своем профиле в Инстаграмме, который, конечно же, оказался закрытым для подписчиков.
Уже через несколько часов он опубликовал обращение, в котором сказал, что ему нужно определенное время, чтобы все рассказать. Потом спросил поклонников, давно ли они сдавали анализы крови, таким образом намекнув на болезнь.
Уже впоследствии Константин Бочаров (настоящее имя MELOVIN) опубликовал фотографии со своей медицинской карты, на которых частично виден диагноз — гепатит с выраженной активностью. Однако сам певец держит интригу и не рассказывает окончательного диагноза.
В комментариях в Тик-ток подписчики, конечно же, сразу активно начали обсуждать эту новость. Первым предположением стали болезнь ВИЧ и рак.
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