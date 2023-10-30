Распространенная болезнь сердца может ухудшить умственные способности — что известно

Великое британское исследование показало, что аномальный сердечный ритм связан с ухудшением когнитивных способностей. Это последнее из доказательств значительной связи между обычными заболеваниями сердца и риском деменции.
Фибрилляция предсердий влияет на когнитивное состояние
Исследователи Университетского колледжа Лондона (UCL) просмотрели 4,3 млн человек в первичных электронных медицинских картах Великобритании, чтобы идентифицировать 233 833 человека с типичным сердечным заболеванием фибрилляции предсердий (ФП) и 233 747 без него.
Учитывая сопутствующие заболевания и факторы риска, исследователи выявили повышение вероятности развития легкого когнитивного возбуждения (ЛКП) на 45%.
Южнокорейское исследование 2019 также выявило тесную связь между этими болезнями.
ЛКП — это снижение когнитивных функций на ранней стадии, которое иногда исправимо, но это также может быть ранним признаком заболевания, связанного с деменцией.
Фибрилляция предсердий является самым распространенным типом лечащейся аритмии. Болезнь может характеризоваться сердцем, которое бьется слишком медленно, слишком быстро или просто неравномерно.
Ее основной причиной является нерегулярная координация в верхних камерах (предсердиях) сердца, что влияет на ток крови к нижним камерам (желудочкам).
Кто в зоне риска
У женщин фибрилляция предсердий развивается больше, главным образом потому, что они в целом живут дольше. В 2019 году в США году ФП упоминалась в 183 321 свидетельстве о смерти и была основной причиной смерти в 26 535 из этих случаев.
Хотя многие факторы, такие как секс и другие состояния, такие как депрессия, могут влиять на риск ЛКП, эти факторы не изменили связь, которую обнаружили исследователи.
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