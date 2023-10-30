Распространенная болезнь сердца может ухудшить умственные способности — что известно
Категория
Наука и медицина
Дата публикации

Распространенная болезнь сердца может ухудшить умственные способности — что известно

Сердечная болезнь
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Источник:  New Atlas

Великое британское исследование показало, что аномальный сердечный ритм связан с ухудшением когнитивных способностей. Это последнее из доказательств значительной связи между обычными заболеваниями сердца и риском деменции.

Фибрилляция предсердий влияет на когнитивное состояние

Исследователи Университетского колледжа Лондона (UCL) просмотрели 4,3 млн человек в первичных электронных медицинских картах Великобритании, чтобы идентифицировать 233 833 человека с типичным сердечным заболеванием фибрилляции предсердий (ФП) и 233 747 без него.

Учитывая сопутствующие заболевания и факторы риска, исследователи выявили повышение вероятности развития легкого когнитивного возбуждения (ЛКП) на 45%.

Наше исследование показало, что фибрилляция предсердий была связана с увеличением риска ЛКП на 45%, и что сердечно-сосудистые факторы риска и многочисленные сопутствующие заболевания связаны с этим результатом, – сказал доктор Руи Провиденсия, профессор Института информатики здравоохранения .

Южнокорейское исследование 2019 также выявило тесную связь между этими болезнями.

ЛКП — это снижение когнитивных функций на ранней стадии, которое иногда исправимо, но это также может быть ранним признаком заболевания, связанного с деменцией.

Фибрилляция предсердий является самым распространенным типом лечащейся аритмии. Болезнь может характеризоваться сердцем, которое бьется слишком медленно, слишком быстро или просто неравномерно.

Ее основной причиной является нерегулярная координация в верхних камерах (предсердиях) сердца, что влияет на ток крови к нижним камерам (желудочкам).

Кто в зоне риска

У женщин фибрилляция предсердий развивается больше, главным образом потому, что они в целом живут дольше. В 2019 году в США году ФП упоминалась в 183 321 свидетельстве о смерти и была основной причиной смерти в 26 535 из этих случаев.

Похоже, что прогрессирование от ЛКП до деменции, по крайней мере, частично, опосредуется сердечно-сосудистыми факторами риска и наличием многих сопутствующих заболеваний, — сказал Провиденсия.

Хотя многие факторы, такие как секс и другие состояния, такие как депрессия, могут влиять на риск ЛКП, эти факторы не изменили связь, которую обнаружили исследователи.

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Категория
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