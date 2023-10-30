Поширена хвороба серця може погіршити розумові здібності — що відомо

Велике британське дослідження показало, що аномальний серцевий ритм пов'язаний із погіршенням когнітивних здібностей. Це є останнім з доказів значного зв’язку між звичайними захворюваннями серця та ризиком деменції.

Фібриляція передсердь впливає на когнітивний стан

Дослідники Університетського коледжу Лондона (UCL) переглянули 4,3 млн осіб у первинних електронних медичних картах Великої Британії, щоб ідентифікувати 233 833 людей із типовим серцевим захворюванням фібриляція передсердь (ФП) і 233 747 без нього.

Беручи до уваги супутні захворювання та фактори ризику, дослідники виявили підвищення ймовірності розвитку легкого когнітивного порушення (ЛКП) на 45%.

Наше дослідження показало, що фібриляція передсердь була пов’язана зі збільшенням ризику ЛКП на 45%, і що серцево-судинні фактори ризику та численні супутні захворювання пов’язані з цим результатом, – сказав доктор Руї Провіденсія, професор Інституту інформатики охорони здоров’я. Поширити

Південнокорейське дослідження 2019 року також виявило тісний зв’язок між цими хворобами.

ЛКП — це зниження когнітивних функцій на ранній стадії, яке інколи можна виправити, але це також може бути ранньою ознакою захворювання, пов’язаного з деменцією.

Фібриляція передсердь є найпоширенішим типом аритмії, що лікується. Хвороба може характеризуватися серцем, яке б’ється надто повільно, надто швидко або просто нерівномірно.

Її основною причиною є нерегулярна координація у верхніх камерах (передсердях) серця, що впливає на потік крові до нижніх камер (шлуночків).

Хто у зоні ризику

У жінок фібриляція передсердь розвивається більше, головним чином через те, що вони в цілому живуть довше. У 2019 у США році ФП згадувалася у 183 321 свідоцтві про смерть і була основною причиною смерті у 26 535 із цих випадків.

Схоже, що прогресування від ЛКП до деменції, принаймні частково, опосередковується серцево-судинними факторами ризику та наявністю багатьох супутніх захворювань, — сказав Провіденсія. Поширити

Хоча багато факторів, таких як секс та інші стани, такі як депресія, можуть впливати на ризик ЛКП, ці фактори не змінили зв’язку, який виявили дослідники.