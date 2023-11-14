У співака MELOVINа виявили серйозну невиліковну хворобу

Що відомо про хворобу MELOVINа

У своєму офіційному профілі в мереж Тік-ток співак розповів, що в нього виявили невиліковну хворобу, про яку він знає вже тривалий час, але вирішив поділитися цим із шанувальниками лише зараз.

У мене невиліковна хвороба, яка, на жаль, не лікується, не виліковується. Я давно про це хотів розповісти, але сам не міг зібрати себе воєдино. Ви багато хто мене запитував, чому я різко схуд, як ви пишете покращав. Але все не просто так. Я хочу поділитися цим із вами, тому що ви моя сім'я і ви маєте про це знати. Багато людей, або здогадуються, або роблять на це якісь натяки і мені це трошки ріже. Я подумав, що все ж таки треба поговорити. Для мене це важко, — сказав MELOVIN Поширити

За словами співака, він довго проходив різноманітні медичні обстеження, проте діагноз все ж підтвердився.

Детальніше про захворювання співака

Подробиці співак пообіцяв розповісти у своєму профілі в Інстаграмі, який, звісно ж, виявився закритим для підписників.

Уже за кілька годин він опублікував звернення, в якому сказав, що йому потрібен певний час, щоб усе розповісти. Опісля запитав шанувальників, чи давно вони здавали аналізи крові, таким чином натякнувши на хворобу.

Вже згодом Костянтин Бочаров (справжнє ім'я MELOVIN) опублікував світлини зі своєї медичної карти на яких частково видно діагноз — гепатит з вираженою активністю. Однак, сам співак тримає інтригу і не розповідає остаточного діагнозу.

У коментарях у Тік-ток підписники звісно ж одразу активно почали обговорювати цю новину. Першим припущеннями стали хвороба ВІЛ і рак.