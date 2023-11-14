У співака MELOVINа виявили серйозну невиліковну хворобу

Відомий український співак, переможець шостого сезону українського вокального шоу "X-Фактор" MELOVIN шокував шанувальників сумною звісткою.
Що відомо про хворобу MELOVINа
У своєму офіційному профілі в мереж Тік-ток співак розповів, що в нього виявили невиліковну хворобу, про яку він знає вже тривалий час, але вирішив поділитися цим із шанувальниками лише зараз.
За словами співака, він довго проходив різноманітні медичні обстеження, проте діагноз все ж підтвердився.
Детальніше про захворювання співака
Подробиці співак пообіцяв розповісти у своєму профілі в Інстаграмі, який, звісно ж, виявився закритим для підписників.
Уже за кілька годин він опублікував звернення, в якому сказав, що йому потрібен певний час, щоб усе розповісти. Опісля запитав шанувальників, чи давно вони здавали аналізи крові, таким чином натякнувши на хворобу.
Вже згодом Костянтин Бочаров (справжнє ім'я MELOVIN) опублікував світлини зі своєї медичної карти на яких частково видно діагноз — гепатит з вираженою активністю. Однак, сам співак тримає інтригу і не розповідає остаточного діагнозу.
У коментарях у Тік-ток підписники звісно ж одразу активно почали обговорювати цю новину. Першим припущеннями стали хвороба ВІЛ і рак.
Більше по темі
- Категорія
- Наука та медицина
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Світ
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Наука та медицина
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-