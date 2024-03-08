Мобілізація артистів. Фагот з ТНМК різко відповів Олегу Скрипці

Олег “Фагот” Михайлюта з гурту ТНМК емоційно відреагував на слова Олега Скрипки про те, що артиста не варто запитувати про мобілізацію.
Фагот з ТНМК вважає, що всі українці повинні захищати Україну
На переконання артиста, українські зірки повинні бути готові взяти у руки зброю.
Попри це, Фагот не заперечує, що є люди, які більш професійними військовими, проте наразі війна знаходиться на тому етапі, коли потрібно залучення якомога більшої кількості людей.
На переконання українського співака, війна стосується зірок так само як і всіх інших, тому популярність та медійність не звільняють від обов’язку захисту батьківщини.
Що Олег Скрипка говорив про мобілізацію
На переконання Олега Скрипки, в Україні не настільки "тотальна" війна, щоб забороняти усім чоловікам виїжджати.
Саме тому він пропонує у деяких випадках зробити правило, за яким можна було б перетинати кордон за донат.
Під час нового інтерв'ю ведуча пригадала ці слова артисту. Цього разу Олег Скрипка почав стверджувати, що не є спеціалістом у цьому питанні.
Ольга Нємцева спробувала пояснити важливість теми, та Скрипка заявив, що він "баяніст", і запитувати у нього про мобілізацію — недоречно.
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