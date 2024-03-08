Мобілізація артистів. Фагот з ТНМК різко відповів Олегу Скрипці

Олег “Фагот” Михайлюта з гурту ТНМК емоційно відреагував на слова Олега Скрипки про те, що артиста не варто запитувати про мобілізацію.

Фагот з ТНМК вважає, що всі українці повинні захищати Україну

На переконання артиста, українські зірки повинні бути готові взяти у руки зброю.

Попри це, Фагот не заперечує, що є люди, які більш професійними військовими, проте наразі війна знаходиться на тому етапі, коли потрібно залучення якомога більшої кількості людей.

Так ніхто не фронтовик! То, що — нам просто віддати країну в руки ворогу? Ясно, що є люди більш дотичні до військової справи і мають до того хист. Однак треба розуміти, що зараз кожен чоловік в Україні повинен вміти захищати себе, своїх близьких, рідне село чи місто. Олег “Фагот” Михайлюта Фронтмен ТНМК

На переконання українського співака, війна стосується зірок так само як і всіх інших, тому популярність та медійність не звільняють від обов’язку захисту батьківщини.

Ніхто з нас не обирав шлях стати вбивцею, але коли йдуть вбивати тебе — треба брати в руки зброю. Це стосується абсолютно всіх, і артисти не є винятком. Не вмієш поводитись зі зброєю чи керувати дроном — йди вчись, — наголосив Фагот. Поширити

Що Олег Скрипка говорив про мобілізацію

На переконання Олега Скрипки, в Україні не настільки "тотальна" війна, щоб забороняти усім чоловікам виїжджати.

Саме тому він пропонує у деяких випадках зробити правило, за яким можна було б перетинати кордон за донат.

Під час нового інтерв'ю ведуча пригадала ці слова артисту. Цього разу Олег Скрипка почав стверджувати, що не є спеціалістом у цьому питанні.