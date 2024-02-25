Співак Андрій Хливнюк відреагував на крадіжку своєї пісні коханкою Путіна
Категорія
Культура
Дата публікації

Співак Андрій Хливнюк відреагував на крадіжку своєї пісні коханкою Путіна

Андрій Хливнюк
Джерело:  online.ua

24 лютого, у другу річницю повномасштабного вторгнення РФ в Україну, мережу сколихнув новий скандал. Як виявилося, нова коханка російського диктатора Володимира Путіна, Катерина Мізуліна, вирішила познущатися з української культури.

Андрій Хливнюк прокоментував витівку Мізуліної

Що важливо розуміти, Катерина Мізуліна у країні-агресорці очолює Лігу безпечного інтернету і де-факто займається блокуванням доступу громадян РФ до правдивої інформації.

24 лютого вона приїхала до Тюменське командне училище інженерних військ.

Там поплічниця Путіна змусили російських курсантів співати пісню українського музиканта Андрія Хливнюка. Йдеться про вкрай популярну композицію "Вахтерам".

Андрій Хливнюк, який є не лише артистом, а й воїном ЗСУ, уже відреагував на безсоромну витівку Мізуліної.

Співак дав зрозуміти, що вважає це надзвичайно іронічним. Він поділився фрагментом з відео у своїй інстаграм-сторіс та зазначив, що "контрпропаганда в дії". Крім того, артист додав смайлик, який сміється.

Андрій Хливнюк прокоментував витівку Мізуліної
Фото: скриншот

Хто така Катерина Мізуліна

Катерина Мізуліна є донькою політика та депутата Держдуми Олени Мізуліною, відомою своїми пропутінською позицією та антиукраїнськими висловлюваннями.

Наразі вона очолює Лігу безпечного інтернету у країні-агресорці.

Як стверджує глава благодійного фонду "Русь сидящая" Ольга Романова, Катерина Мізуліна стала коханкою російського диктатора Володимира Путіна, якому уже 71 рік.

Катя Мізуліна, виглядає як "барбі" та абсолютно відповідає смаку Путіна. Не будемо ейджистами, йому 71 рік, він чоловік "в повному розквіті сил". Мізуліній — 39 років, вона виключно за "традиційні цінності", так само як і Аліна Кабаєва, і в неї також немає сім'ї, — підкреслила вона.

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