Певец Андрей Хливнюк отреагировал на кражу своей песни любовницей Путина

24 февраля, во вторую годовщину полномасштабного вторжения РФ в Украину, сеть потряс новый скандал. Как оказалось, новая любовница российского диктатора Владимира Путина, Екатерина Мизулина, решила поиздеваться над украинской культурой.

Андрей Хливнюк прокомментировал проделку Мизулиной

Что важно понимать, Екатерина Мизулина в стране-агрессорке возглавляет Лигу безопасного интернета и де-факто занимается блокировкой доступа граждан РФ к правдивой информации.

24 февраля она приехала в Тюменское командное училище инженерных войск.

Там приспешница Путина заставили российских курсантов петь песню украинского музыканта Андрея Хливнюка. Речь идет о крайне популярной композиции "Вахтерам".

Андрей Хливнюк, являющийся не только артистом, но и воином ВСУ, уже отреагировал на циничный поступок Мизулиной.

Певец дал понять, что считает это чрезвычайно ироничным. Он поделился фрагментом из видео в своей Инстаграм-истории и отметил, что это "контрпропаганда в действии". Кроме того, артист добавил смеющийся смайлик.

Фото: скриншот

Кто такая Екатерина Мизулина

Екатерина Мизулина является дочерью политика и депутата Госдумы Елены Мизулиной, известной своей пропутинской позицией и антиукраинскими высказываниями.

Она возглавляет Лигу безопасного интернета в стране-агрессорке.

Как утверждает глава благотворительного фонда "Русь сидящая" Ольга Романова, Екатерина Мизулина стала любовницей российского диктатора Владимира Путина, которому уже 71 год.