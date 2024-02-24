CNN указал на роковые ошибки Путина во время войны с Украиной

Американский телеканал подготовил материал по поводу второй годовщины полномасштабного вторжения России в Украину. Эта война показала ряд просчетов Владимира Путина.

Война с Украиной: роковые ошибки Путина

Главный международный корреспондент CNN Мэтью Ченс в своем материале признал, что он был среди тех людей, которые ошиблись по поводу вероятности полномасштабного вторжения России в Украину из-за безрассудства такого решения со стороны Кремля.

Однако он отметил, что эти скептики в определенной степени тоже были правы, потому что эта война доказала целый ряд просчетов российского диктатора Владимира Путина.

В материале отмечается, что мало кто мог понять, почему Путин, поддерживающий образ рассудительного лидера России, пошел на столь рискованную военную авантюру, особенно когда простая угроза вторжения в Украину уже давала свои результаты.

Ведь американский президент Джо Байден встречался с Путиным на саммите и называл США и Россию двумя крупными государствами, тем самым превознося российского диктатора после того, как предыдущие президентские администрации США пытались приуменьшить позиции и влияние России.

Кроме того, за несколько дней до российского вторжения Вашингтон предложил Москве прагматическую оценку проблем безопасности страны-агрессорки, сигнализируя об открытости компромисса. Направить российские силы против одной из крупнейших постоянных армий региона – ВСУ – казалось нетипичным для Москвы безрассудством, а потому маловероятным.

Где Путин просчитался

Автор материала напомнил о главных просчетах Путина. Да, Россия до сих пор эвфемистически называет свое полномасштабное вторжение "специальной военной операцией". Хотя это кровопролитие катастрофических масштабов, которого в Европе не видели поколениями.

Даже скромные оценки свидетельствуют о сотнях тысяч погибших и раненых с обеих сторон. Небольшие достижения, такие как недавнее увлечение Авдеевки, обошлись огромной ценой, пишет автор. Поделиться

Российская армия, ранее имевшая признание, оказалась чрезвычайно неготова и уязвима к современному оружию в руках решительного украинского сопротивления. По мнению журналиста, даже если российско-украинская война завершится завтра, для восстановления силы и численности армии страны-агрессора понадобятся много лет.

Кроме того, Россия стала страной, против которой международное сообщество применило самые большие санкции. Суд в Гааге признал Путина виновным в военных преступлениях и выдал ордер на его арест.

Еще Россия обезобразилась изнутри за 2 года полномасштабной войны. Сотни тысяч россиян скрылись за границу, чтобы избежать призыва.

Разочарование тем, как идет война, спровоцировало вооруженное восстание со стороны ППК "Вагнера". Вооруженные наемники Евгения Пригожина отправились на Москву и бросили беспрецедентный вызов Кремлю.

Также недавно умер в колонии Алексей Навальный, автор которого называет самым громким критиком Путина. На фоне более широкого подавления инакомыслия Россия еще больше погрузилась в изоляцию и тьму.

Автор напомнил о Чечне, Грузии, участии России в войне в Сирии и назвал на фоне этого события 24 февраля 2022 года переломным моментом.

Дело не только в том, что Путин просчитался в своих амбициях завоевать Украину, но и в том, что вместо ожидаемой им ограниченной кампании сейчас идет бессрочная война.

Скорее, его полномасштабное вторжение в Украину стало моментом, когда Путин наконец-то отказался от любого подобия кооперации с Западом и любого притворства того, что несогласие и критика внутри этой страны будут приниматься, – говорится в материале.

Через 2 года после полномасштабного вторжения Путин ужесточает контроль над своей властью и заставляет оппонентов молчать.

Планируемые в марте 2024 года выборы должны подтвердить 5-й президентский срок российского диктатора. В частных разговорах многие россияне тихо надеются на изменения курса России. Однако немногие верят, что это произойдет сейчас или даже скоро.

Путин усиливает масштабные репрессии в России и стремится сравниться по тирании со Сталиным

Журналисты издания The Times отмечают, что Россию охватила волна жестких репрессий со стороны кремлевского диктатора Владимира Путина, которых россияне не видели со времен Иосифа Сталина.

Пока Путин у власти, война не прекратится. Возможное уменьшение боевых действий, может быть даже перемирие. Но Россия не откажется от намерения покончить с Украиной в ее нынешнем виде... Путин ждет, что Киев капитулирует. Но если он завтра умрет, то для большого числа российской элиты достаточно будет просто получить кусок земли. У них нет таких амбиций, и они не живут иллюзиями, что Киев покажется, – отмечает в комментарии журналистам российский оппозиционный политолог Татьяна Станова.

Авторы материала отмечают, что гражданские украинцы очень страдают из-за развязанной Кремлем преступной войны, однако после ужасных зверств, совершенных оккупационной российской армией, граждане Украины никогда не согласятся признать поражение.