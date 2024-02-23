Журналисты издания The Times отмечают, что Россию охватила волна жестких репрессий со стороны кремлевского диктатора Владимира Путина, которых россияне не видели со времен Иосифа Сталина.
Путин усиливает масштабные репрессии в России и стремится сравниться по тирании со Сталиным
Журналисты издания отмечают, что смерть заключенного Кремлем оппозиционного политика Алексея Навального похоронила все надежды на вероятные демократические перемены в России.
Авторы материала отмечают, что гражданские украинцы очень страдают из-за развязанной Кремлем преступной войны, однако после ужасных зверств, совершенных оккупационной российской армией, граждане Украины никогда не согласятся признать поражение.
Как Путин по масштабам репрессий превзошел всех советских диктаторов, кроме Сталина.
Аналитики издания "Проект" отмечают, что действующий кремлевский диктатор по масштабам репрессий уже обошел советских руководителей Леонида Брежнева и Никиту Хрущева и уверенно близится к уровню Иосифа Сталина.
По оценкам журналистов и аналитиков, за последнее десятилетие жертвами путинских репрессий стали 116 тыс россиян.
Отмечается, что из них более 10 тыс. человек были осуждены по уголовным статьям и 105 тысяч — по административным.
Только по статьям об "оправдании терроризма", "экстремизме", "дискредитации армии", "призывах к санкциям" и "военных фейках" за последние шесть лет было заведено 4 тыс 667 уголовных дел, фигурантами которых стали 5 тыс 613 человек
Исследователи, в частности, сравнили эти данные с числом осужденных по "антисоветским" статьям при Хрущеве и Брежневе.
В случае с Хрущевым они избрали шестилетний период с 1956 по 1961 год — и насчитали всего 4 тыс 883 репрессированных.
В Брежневе избрали 1968-1973 годы — 1 тыс 57 репрессированных.
В результате авторы исследования пришли к выводу, что в масштабах репрессий Путин обошел почти всех советских генсеков, кроме одного — Сталина.
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