Журналисты издания The Times отмечают, что Россию охватила волна жестких репрессий со стороны кремлевского диктатора Владимира Путина, которых россияне не видели со времен Иосифа Сталина.

Путин усиливает масштабные репрессии в России и стремится сравниться по тирании со Сталиным

Журналисты издания отмечают, что смерть заключенного Кремлем оппозиционного политика Алексея Навального похоронила все надежды на вероятные демократические перемены в России.

Пока Путин у власти, война не прекратится. Возможное уменьшение боевых действий, может быть даже перемирие. Но Россия не откажется от намерения покончить с Украиной в ее нынешнем виде... Путин ждет, что Киев капитулирует. Но если он завтра умрет, то для большого числа российской элиты достаточно будет просто получить кусок земли. У них нет таких амбиций, и они не живут иллюзиями, что Киев покажется, — отмечает в комментарии журналистам издание российский оппозиционный политолог Татьяна Станова. Поделиться

Авторы материала отмечают, что гражданские украинцы очень страдают из-за развязанной Кремлем преступной войны, однако после ужасных зверств, совершенных оккупационной российской армией, граждане Украины никогда не согласятся признать поражение.

Мы сражаемся с монстром, огромным монстром. Давид в конце концов победит Голиафа. Но этот год будет очень, очень тяжелым, — отметил подполковник украинской армии Сергей Пивень. Поделиться

Как Путин по масштабам репрессий превзошел всех советских диктаторов, кроме Сталина.

Аналитики издания "Проект" отмечают, что действующий кремлевский диктатор по масштабам репрессий уже обошел советских руководителей Леонида Брежнева и Никиту Хрущева и уверенно близится к уровню Иосифа Сталина.

По оценкам журналистов и аналитиков, за последнее десятилетие жертвами путинских репрессий стали 116 тыс россиян.

Отмечается, что из них более 10 тыс. человек были осуждены по уголовным статьям и 105 тысяч — по административным.

Только по статьям об "оправдании терроризма", "экстремизме", "дискредитации армии", "призывах к санкциям" и "военных фейках" за последние шесть лет было заведено 4 тыс 667 уголовных дел, фигурантами которых стали 5 тыс 613 человек

Исследователи, в частности, сравнили эти данные с числом осужденных по "антисоветским" статьям при Хрущеве и Брежневе.

В случае с Хрущевым они избрали шестилетний период с 1956 по 1961 год — и насчитали всего 4 тыс 883 репрессированных.

В Брежневе избрали 1968-1973 годы — 1 тыс 57 репрессированных.